Brandweer Veendam verkozen tot Veendammer van het Jaar 2025

VEENDAM – De brandweer Veendam draagt vanaf nu de titel van “Veendammer van het Jaar 2025”. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in de brandweerkazerne in Veendam is dit bekend gemaakt door Max Bentum (voorzitter van de jury) en burgemeester Annelies Pleyte.

De vrijwilligers van het Veendammer brandweerkorps zijn tijdens dit feestelijke moment in het zonnetje gezet. Het is de 18de keer dat deze titel is toegekend. De jury bestond uit voorzitter Max Bentum, Angelina Veldhuis-Kuik, Jos Kraan en Peter Panneman. Het brandweerkorps in Veendam bestaat uit 34 vrijwilligers, verdeeld over twee ploegen, die wonen in de gemeente Veendam of directe omgeving. Daarmee is het korps stevig verankerd in de lokale samenleving en nauw verbonden met de gemeenschap waarvoor zij zich inzetten.

Juryrapport

In 2025 behaalde de wedstrijdploeg van de brandweer de eerste plaats in de landelijke finale van de brandweerwedstrijden, klasse brandbestrijding. Daarnaast gingen de titels voor beste bevelvoerder naar Peter Noordegraaf, voor beste chauffeur naar Robert Boswijk en voor beste brandweerman van Nederland naar Ramon Dijk. Deze geweldige prestatie onderstreept de kwaliteit, samenwerking en professionaliteit van het korps, in Veendam én in de regio.

Juryvoorzitter Max Bentum in het juryrapport: “De brandweer Veendam vervult een zichtbare en betekenisvolle rol binnen en buiten de gemeente en draagt daarmee bij aan een positief imago. Door hun professionele optreden, maatschappelijke betrokkenheid en vrijwillige inzet laten de brandweervrijwilligers zien waar Veendam voor staat: samen de schouders eronder, verantwoordelijkheid nemen en er zijn voor elkaar. De landelijke erkenning van het korps versterkt deze ambassadeursrol.”

Vakbekwaam en altijd paraat

De inzet van de vrijwilligers van de brandweer Veendam vindt plaats naast een reguliere baan, studie en gezinsleven. Ze investeren structureel in vakbekwaamheid en paraatheid. Met tweewekelijkse oefenavonden, een aantal jaarlijkse korpsoefeningen en aanvullende trainingen voor specialistische taken, zoals het werken met de hoogwerker en het grootwatertransport, blijft hun niveau continu op peil. Bij branden, ongevallen en reddingsacties doen zij letterlijk en figuurlijk een stap vooruit waar anderen terugdeinzen. Daarmee vormen zij een onmisbare schakel in de lokale veiligheid en weerbaarheid.

Burgemeester Annelies Pleyte: “Vrijwilliger zijn bij de brandweer betekent altijd beschikbaar zijn, ook tijdens feestdagen of midden in de nacht, en vraagt flexibiliteit van henzelf en hun thuisfront. Wanneer de pieper gaat, schakelen zij in een fractie van een seconde om naar een noodsituatie, vaak zonder te weten wat hen te wachten staat. Zij zijn er voor Veendammers op de momenten dat het er écht toe doet, tijdens kwetsbare en moeilijke situaties bij calamiteiten. Het is een brandweerkorps om trots op te zijn: lokaal geworteld en professioneel op hoog niveau. Hun inzet versterkt niet alleen onze veiligheid, maar ook de saamhorigheid in Veendam. Daarmee zijn zij een meer dan terechte Veendammer van het Jaar 2025.

Bron en foto’s: Peter Panneman, Willem van der Werf, parkstadveendam.nl en gemeente Veendam