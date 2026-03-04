Denk mee over veiligheid in de gemeente Veendam

VEENDAM – De gemeente werkt aan de actualisatie van de veiligheidsvisie voor de komende jaren. In dit plan staat hoe ze samen met inwoners, politie, justitie, brandweer en andere partners zorgen voor een veilige gemeente. Daarvoor doen ze elke vier jaar een veiligheidsonderzoek onder inwoners. Via een representatieve steekproef zijn meer dan 4.000 inwoners uitgenodigd om een online vragenlijst in te vullen. Zij hebben hierover een brief ontvangen.
Wat vragen we?
In de vragenlijst vraagt de gemeente onder meer hoe veilig inwoners zich voelen in hun buurt, met welke vormen van overlast of criminaliteit zij te maken hebben gehad en welke onderwerpen volgens hen prioriteit moeten krijgen. Ook vragen ze wat inwoners zelf doen om risico’s te beperken en wat zij van de gemeente verwachten.
Burgemeester Annelies Pleyte: “Veiligheid maken we samen. Daarom vinden we het belangrijk om te horen wat inwoners ervaren. Met deze input kunnen we beter keuzes maken voor de komende jaren.”
Veiligheidsvisie
In de veiligheidsvisie bepaalt de gemeente welke onderwerpen prioriteit krijgen. Jaarlijks wordt dit uitgewerkt in een uitvoeringsplan. De visie richt zich op vijf thema’s: een veilige woon- en leefomgeving, bedrijvigheid en veiligheid, jeugd en veiligheid, fysieke veiligheid en integriteit en veiligheid.
Doe mee
Inwoners die geselecteerd zijn om mee toe doen aan de enquête kunnen meedoen tot en met 25 maart 2026. Gemeente Veendam hoort graag uw mening. Onder de deelnemers verloten ze drie noodradio’s. De radio is een vast onderdeel van een noodpakket.
Meer informatie kunt u vinden op www.veendam.nl/veiligheidsonderzoek.
Bron: Gemeente Veendam