Gemeente Oldambt wil weten hoe inwoners willen meepraten

OLDAMBT – De gemeente Oldambt gaat participatiebeleid maken. Hierin komt te staan hoe inwoners kunnen meedenken en meedoen bij plannen en besluiten van de gemeente. Ook stelt de gemeente hiervoor een officiële regeling (participatieverordening) op. Inwoners, ondernemers en organisaties worden uitgenodigd om hierover mee te denken via een vragenlijst en een bijeenkomst.
Aanleiding
Sinds 1 januari is er een nieuwe wet die inspraak bij de lokale overheid verbetert. Deze wet (Wet versterking participatie op decentraal niveau) verplicht gemeenten om voor 1 januari 2027 duidelijke regels te hebben over hoe zij hun inwoners bij plannen betrekken. De gemeente Oldambt maakt daarom participatiebeleid waarin staat hoe inwoners kunnen meedenken en meedoen bij plannen. Deze afspraken komen in een officiële regeling, de participatieverordening. Wethouder Ger Klein: “We willen dat dit beleid en de verordening goed passen bij wat er leeft in Oldambt. We evalueren daarom eerdere participatietrajecten. Daarnaast nodigen we inwoners, ondernemers en organisaties uit om een vragenlijst in te vullen en mee te praten tijdens een bijeenkomst. Zo maken we samen goede en duidelijke afspraken.”
Vul de enquête in
De gemeente wil graag weten hoe inwoners betrokken willen worden bij besluiten en onderwerpen die spelen in Oldambt. Inwoners kunnen hiervoor een korte enquête invullen via de gemeentelijke website. De uitkomsten worden gebruikt bij het opstellen van het participatiebeleid en de participatieverordening. De enquête is te vinden via: www.gemeente-oldambt.nl/meedenken-met-de-gemeente
In gesprek over participatie
Naast de enquête organiseert de gemeente ook twee bijeenkomsten om met inwoners in gesprek te gaan over participatie. Tijdens deze avonden wisselen inwoners en gemeente ideeën uit over hoe participatie in Oldambt het beste vorm kan krijgen.
De bijeenkomsten vinden plaats op:
– Maandag 23 maart van 18.30 – 21.00 uur
– Dinsdag 31 maart van 18.30 – 21.00 uur
Per avond doet er een andere groep mee. Inwoners kunnen aangeven welke avond hun voorkeur heeft.
Aanmelden
Wilt u meedenken en meepraten? Meld u dan aan en laat weten welke avond u wilt aansluiten via: participatie@gemeente-oldambt.nl
Samen met inwoners wil de gemeente bouwen aan een participatieaanpak die past bij Oldambt.
Bron: Gemeente Oldambt