Ingezonden artikel van René Kriek, GroenLinks Westerwolde

WESTERWOLDE – Hieronder leest u een bericht, ingezonden door René Kriek – GroenLinks Westerwolde.

Als je de berichten over asielzoekers in Ter Apel leest dan zou je al gauw het idee krijgen dat Ter Apel een soort oorlogsgebied is waar je nauwelijks nog veilig je boodschappen kan doen. Voor het gemak worden in dit soort berichtgeving, vooral op ‘sociale’ media alle vluchtelingen over één kam geschoren en gedaan alsof ze alleen maar komen profiteren.



Gelukzoekers

Ik zal zeker niet ontkennen dat er een klein deel misbruik maakt van onze gastvrijheid en zich misdraagt. Juist deze categorie wordt vaak aangeduid als ‘gelukzoekers’. Het zijn vaak jonge mannen die in hun land van herkomst geen enkele toekomst hebben en, vaak aangelokt door berichtgeving op (alweer…) sociale media hun heil zoeken in een welvarend westers land. Na een lange reis, vaak vol ontberingen waarbij ze meestal hun laatste bij elkaar geschraapte geld hebben uitgegeven, blijken ze terecht te komen op een plek waar ze alles behalve welkom zijn: Ter Apel.

Inmiddels gebruiken ze vaak verdovende middelen (drank, drugs) om hun ellende en teleurstelling in alles (en vooral zichzelf) maar te vergeten. Diep triest en de beste oplossing zou natuurlijk zijn dat in de landen van herkomst wél voldoende toekomstperspectief moet zijn voor deze generatie jonge mannen. Maar dan zullen we wellicht meer moeten uitgeven aan ontwikkelingssamenwerking dan nu het geval is.



Wachten…

Ondertussen zijn er ook heel veel (de grote meerderheid!) mensen die huis en haard verlaten omdat het in hun land écht niet meer veilig is. Door oorlog of vervolging vanwege geloof, geaardheid of etniciteit bijvoorbeeld. Deze mensen mogen na een (meestal véél te lange..) procedure voor langere tijd in Nederland blijven maar moeten dan weer eindeloos wachten voordat ze ergens kunnen wonen en werken. Een mensonterende situatie die vaak traumatiserend is voor de vluchtelingen in kwestie.



Talenten

Hierbij zitten ook veel jongeren met talenten die we in onze vergrijzende samenleving juist erg goed kunnen gebruiken. Door mijn werk als docent op de ISK (Internationale Schakelklas) in Ter Apel heb ik dagelijks met deze groep te maken. Na vele jaren met Nederlandse leerlingen in het reguliere voortgezet onderwijs te hebben gewerkt is het een bijzondere ervaring om deze jongeren in de klas te hebben. Een openbaring zelfs: pubers die balen als ze vakantie hebben omdat school juist zo fijn is. Leerlingen die je bedanken voor de les, je begroeten alsof je familie bent en altijd klaar staan om een handje te helpen waar nodig is. Een enorm contrast met de verwende en over-kritische Nederlandse leerlingen van nu. Hoe

geweldig worden deze jonge mensen straks als ze in onze maatschappij hun steentje kunnen bijdragen, iets wat ze meestal graag willen. Maar zíen we dat wel in Nederland? Ik lees er nooit over in ieder geval…



Samenleven is samenwerken

Onze maatschappij is de afgelopen jaren helaas erg verhard. Mensen staan vaker tegenover- dan naast elkaar en op de eerdergenoemde ‘sociale’ media slaan ze elkaar zo ongeveer digitaal de hersens in. Vanuit GroenLinks proberen we altijd de samenwerking te zoeken met de mensen en partijen die juist de verbinding zoeken en kansen zien. Talenten tot bloei te laten komen in plaats van in de kiem te smoren. Want er is zoveel moois en goeds te vinden als je er maar oog voor wilt hebben. En soms zijn dat de (jonge) vluchtelingen die naar ons toe komen en met al hun talenten klaar staan om onze samenleving mooier te maken dan die nu is. Daar mogen we best trots op zijn als ‘Asielhoofdstad van Nederland’.



René Kriek, huidige fractievoorzitter van GroenLinks Westerwolde en nr. 4 op de

kandidatenlijst bij de komende Gemeenteraadsverkiezingen 2026