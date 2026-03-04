Komische aftrap van nieuw toneelseizoen PALVU

OUDE PEKELA – Met de start van haar 88ste speeljaar laat toneelvereniging PALVU opnieuw van zich horen. De vereniging kiest voor het blijspel Het Gespuis Van De Kluis, een komedie van Bernd Gombold, in Nederlandse vertaling van Huib Drukker.
Het publiek kan rekenen op een avond vol verwikkelingen, humor en onverwachte situaties. De spelers van PALVU brengen een verhaal waarin misverstanden en verrassingen elkaar in rap tempo opvolgen – precies zoals vaste bezoekers dat van de vereniging gewend zijn.
De uitvoeringen staan gepland op zaterdag 14 en zaterdag 21 maart in MFA De Binding. Wie het stuk daar mist, krijgt nog een kans op zaterdag 18 april in Dorpshuis De Riggel.
De kaartverkoop is gestart op 4 februari. Kaarten zijn verkrijgbaar bij MFA De Binding en bij Schoenservice Brokschmidt in winkelcentrum De Helling. Voor de voorstelling in Boven Pekela kunnen bezoekers ook terecht bij de ticketservice van De Riggel.
De zaal gaat om 19.00 uur open, waarna het doek om 20.00 uur opgaat. Daarmee belooft PALVU opnieuw een gezellige en humorvolle toneelavond voor jong en oud, en hoopt u ook te mogen begroeten op een van deze avonden.
Kijk alvast naar de preview van 3 minuten gemaakt tijdens de generale repetitie.
Tekst en beelden: Freddy Stötefalk