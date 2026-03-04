DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Dörpen

Op 28 februari vond om 12.30 uur op de Ahlener Straße in Dörpen een ongeval met vluchtmisdrijf plaats. Een nog onbekende bestuurder reed op de Ahlener Straße in de richting van Kluse. Op de kruising met de Rägertstraße draaide een andere onbekende auto rechtsaf de Rägertstraße in. Volgens de huidige informatie week de onbekende bestuurder uit om deze auto te ontwijken en stak daarbij de middenstreep over. Daar botste hij tegen een tegemoetkomende een Skoda Octavia, bestuurd door een 25-jarige. De zijspiegel van de Skoda raakte beschadigd. De bestuurder die het ongeval veroorzaakte, is vervolgens gevlucht. De politie van Papenburg verzoekt getuigen die informatie kunnen verstrekken over het ongeval of de vluchtauto contact op te nemen via 04961-9260.

Haren

Op 2 maart vond rond 13:45 uur op de Forststraße in de richting van de Wierescher Straße bij een inhaalmanoeuvre een ongeval plaats. Een 62-jarige chauffeur van een Scania met oplegger en een 43-jarige bestuurder van een BMW 5 Serie reden in de bovengenoemde volgorde over de Forststraße. Een scooterrijder reed voor de vrachtwagen met een snelheid van ongeveer 50 km/u. Volgens de vrachtwagenchauffeur keek hij in zijn spiegels en week hij naar links uit om de scooterrijder in te halen. Tegelijkertijd begon de BMW-bestuurder achter hem de vrachtwagen in te halen. Door de hogere acceleratie naderde de BMW de vrachtwagen snel toen deze uitweek. Om een ​​botsing te voorkomen, remde de 43-jarige abrupt en week hij naar links uit. Daarbij raakte de linkerkant van zijn voertuig de vangrail. Er was geen aanrijding tussen de vrachtwagen en de auto. De bestuurder van de BMW liep lichte verwondingen op. Zijn voertuig liep krassen op over de gehele linkerkant. De omvang van de schade is momenteel onbekend. De vrachtwagen bleef onbeschadigd. De scooterrijder, wiens identiteit nog onbekend is, vervolgde zijn weg. Het is onduidelijk of hij het incident heeft opgemerkt. De politie van Haren verzoekt de scooterrijder, evenals andere getuigen, contact op te nemen via 05932/72100.

Papenburg

Gisteren is tussen 19.30 en 21.30 uur op de Deverweg in Papenburg een geparkeerde groene terreinwagen bekrast. Waarmee dit is gebeurd is onbekend. De schade bedraagt 2.500 euro. De politie verzoekt getuigen, contact op te nemen via 04961/9260.

Lathen

Tussen maandag 16.00 en dinsdag 07.00 uur is bij een school aan de Mühlenstraße ingebroken. De daders verschaften zich toegang tot het handenarbeidlokaal en stalen onder anderen een fles houtlijm. Er werd lijm in een slot van een toegangsdeur gespoten. Ook werd het schoolplein besmeerd met lijm en is er een blik verf tegen de gevel van de school gegooid. De politie heeft de zaak in onderzoek en vraagt getuigen zich bij politie Haren te melden via 05932/72100.

Weener

Gisteren is tussen 12.50 en 13.30 uur op de parkeerplaats van een supermarkt aan de Mühlenstraße een rode Ford Focus beschadigd. De 62 jarige bestuurster zag bij terugkeer dat er krassen aan de rechterkant van het voertuig zaten. Over de hoogte van de schade is nog niets bekend. De politie van Weener vraagt getuigen zich te melden.

Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland