WINSCHOTEN – Het bedrijf Mecca gaat verder als snoepzakkengroothandel.
Nadat voorheen drankenhandel Cheerio in het pand tegenover het gemeentehuis gevestigd was, startte De Boer supermarkten er op 1 juli 1986 met zoetwarenketen Suikeroom. Na enige tijd nam Lekkerland de keten over en werd de naam aangepast naar Mecca.
De afgelopen zes jaar zwaaide Esther van der Wal de scepter over de zaak. Met haar partner Bert van Vondel op de achtergrond onderging de zaak een complete ‘Meccamorfose’. Met vlag-en-wimpel werd de coronatijd doorstaan en groeide Mecca uit tot een zoetwaren speciaal- en delicatessenzaak van formaat in het hartje van de stad Winschoten.
Behalve dat Mecca het grootste assortiment schepsnoep in Noord- en Oost-Nederland voert, heeft het ook een groot aanbod aan zuurstangen, lollies, maar ook gelegenheidscadeaus zoals voor moeder- en vaderdag, Juf en Meester, schoolzwemmen, rijbewijs etc. daarnaast ook een uitgebreide chocolaterie, regiobier, zelfgemaakte likeuren, softijs, shakes en pakt Mecca elk jaar (steeds groter) uit tijdens de wandelvierdaagse, Sint Maarten, Sinterklaas, Kerst- en Pasen. Er zitten er nog veel plannen in de koker die nu – door ziekte van Bert – vervroegd en anders uitgewerkt moeten worden.
Het bedrijf Mecca gaat vanaf dit jaar als snoepzakkengroothandel verder en heeft daarvoor op het industrieterrein al een tijdelijke werklocatie gevonden. Door de ziekte van Bert moet de fysieke winkel in de Langestraat worden afgestoten. De winkel kan door geïnteresseerden tegen gunstige voorwaarden en onder een andere naam met nagenoeg hetzelfde en/of aangepast assortiment worden voorgezet. Mecca is een bewezen levensvatbare onderneming, gevestigd op een A1 locatie in het centrum en biedt ruimte voor een uitvoeriger en aanvullend aanbod, zoals kaas, brood, wijn en noten.
De winkel is up-to-date, de voorraad in het eigen magazijn is ruim voldoende en alles binnen tht normen. Er is een ruime woning met meerdere woonlagen boven de winkel beschikbaar. Een unieke kans voor een paar gemotiveerde en creatieve (potentiële) ondernemers die zich bij interesse aan de zaak zelf kunnen melden bij Esther om een nadere afspraak te maken. ‘Door de ziekte van Bert zetten we er noodgedwongen gepaste vaart achter, maken we ‘haast’ zolang er ’tijd genoeg is. Wie weet bent u het die eind dit jaar in de winkel de toon aangeeft en de komende jaren de onderneming verder uitbouwt, geef uzelf een geweldige onderneming en een goed inkomen cadeau’.
Bron: Bert van Vondel