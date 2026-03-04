OBS Hendrik Wester van start met E-waste Race: “Samen maken we écht het verschil”

OUDE PEKELA – OBS Hendrik Wester aan de Burgemeester Snaterlaan in Oude Pekela doet mee aan de E-waste Race. In totaal doen tien scholen uit de gemeenten Pekela, Noordenveld en Westerkwartier mee aan dit duurzame project. Vanmorgen ging de race officieel van start met een kick-off op de Pekelder basisschool.

De komende vier weken gaan tien teams de strijd aan met elektronisch afval, ook wel e-waste genoemd. Het doel: zoveel mogelijk klein elektronisch afval inzamelen.

Les over grondstoffen en hergebruik

Negentien leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 kregen vanmorgen les van Martin Jonker, gemeentelijk adviseur openbare ruimte en duurzaamheid, en Laura Wetzels. Tijdens de gastles leerden de kinderen wat elektronisch afval precies is, waar grondstoffen vandaan komen en hoe onderdelen van oude apparaten opnieuw kunnen worden gebruikt. Van de gemeente Pekela kregen de leerlingen een presentje.

Gratis e-waste laten ophalen

Woont u in de buurt van OBS Hendrik Wester? Dan kunt u tussen 9 maart en 2 april gratis en eenvoudig uw elektronisch afval aan huis laten ophalen.

Aanmelden kan via www.ewasterace.nl. Leerlingen komen de aangeboden apparaten thuis ophalen en brengen deze vervolgens naar een inzamelpunt van Wecycle.

Wat is e-waste?

Elektronisch afval zijn kapotte of oude apparaten met een stekker of een plek voor een batterij. Denk bijvoorbeeld aan:

Een oud toetsenbord

Een kapotte waterkoker

Een defect mobieltje

Oude of kapotte kabels en adapters

Let op: inktcartridges en losse accu’s vallen niet onder e-waste en mogen niet worden ingeleverd. Zitten er batterijen in een apparaat? Haal deze er dan vóór het inleveren uit.

U kunt helpen!

Door klein elektronisch afval apart in te leveren, voorkomt u dat schadelijke stoffen in het milieu terechtkomen. Bovendien zorgt hergebruik ervoor dat er minder nieuwe grondstoffen uit de aarde hoeven te worden gehaald.

De leerlingen verdienen punten voor het inzamelen van apparaten. Ook moeten ze minstens een apparaat bij een repaircafé laten repareren. De school met de meeste punten wint een volledig verzorgd schoolreisje naar DoeZoo in Leens.

Wethouder Reiny Kuiper benadrukt het belang van de actie: “Met de E-waste Race laten de leerlingen van OBS Hendrik Wester zien dat je samen écht het verschil kunt maken. Ik hoop dat veel inwoners hen helpen door hun oude apparaten aan te bieden. Samen maken we van deze race een winst voor het milieu, onze gemeente en hopelijk ook voor OBS Hendrik Wester.”

Samenwerking

De E-waste Race in Pekela, Noordenveld en Westerkwartier is mogelijk gemaakt door de gemeenten Noordenveld, Pekela en Westerkwartier, in samenwerking met Wecycle.

Foto’s: Jan Glazenburg