Petitie voor een veiliger Beumeesweg zet zoden aan de dijk

ALTEVEER – Vinoth, een inwoner van Alteveer, startte in december een petitie voor een veiliger Beumeesweg; dit lijkt zijn vruchten af te werpen.
Op de Beumeesweg in Alteveer wordt regelmatig veel te hard gereden. Dit zorgt voor levensgevaarlijke situaties voor bewoners, fietsers en voetgangers. Er zijn op deze weg al meerdere ongelukken gebeurd. Verzoeken om veiligheidsmaatregelen te nemen leverden niets op.
Middels een petitie vroegen Vinoth en een aantal dorpsgenoten de gemeente Stadskanaal om de maximumsnelheid op de Beumeesweg te verlagen naar 30 km/u, verkeersremmende maatregelen te treffen, zoals drempels en duidelijke bebording, en permanente snelheidscontroles (flitspalen) te installeren. Dit om de veiligheid van alle weggebruikers te waarborgen. Ook het bestuur van CBS De Höchte is de snelheidsduivels zat. Hun wens is ter hoogte van de school een zebrapad aan te leggen.
De petitie is door veel mensen ondertekend. Vinoth kon, samen met dorpsgenoten, een statement maken bij de gemeente Stadskanaal. Zoals het nu lijkt worden de volgende veiligheidsmaatregelen opgepakt:
- Snelheidsmetingen om inzicht te krijgen in het rijgedrag.
- Extra 50‑km/u‑herhalingsborden binnen het dorp.
- Onderzoek naar A0‑waarschuwingsborden met snelheidsbewustwording.
- Controle en herstel van wegmarkeringen (schokstrepen en haaientanden).
- Voorstel voor thermoplast‑markeringen op het wegdek voor blijvende snelheidssignalering.
- Onderzoek naar scheve stoeptegels voor verbetering van de voetpadveiligheid.
- Plaatsing van 50‑km/u‑borden bij de komborden van Alteveer.
‘Deze stappen worden in het dorp zeer gewaardeerd en geven veel ouders een veiliger gevoel’, vertelt Vinoth Ponnaiah.
Bron: Vinoth Ponnaiah