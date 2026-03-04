Provincie stimuleert inclusieve samenleving met subsidieregeling Diversiteit, Gelijkwaardigheid en Inclusie

GRONINGEN – De provincie Groningen stelt sinds 2 maart 2026 opnieuw de subsidieregeling Diversiteit, Gelijkwaardigheid en Inclusie open. Voor deze aanvraagperiode is 150.000 euro beschikbaar.
Met deze regeling wil de provincie blijven investeren in een samenleving waarin iedereen zich welkom en gezien voelt, ongeacht achtergrond, geloof, beperking of handicap, seksuele gerichtheid of genderidentiteit. Organisaties kunnen met de subsidie bijvoorbeeld bijeenkomsten, trainingen, dialoog- en ontmoetingsprojecten of kennisdeling organiseren die bijdragen aan een inclusieve samenleving.
Waarom deze subsidie?
De noodzaak om hiermee aan de slag te gaan is groot. Uit onderzoek van Sociaal Planbureau Groningen en Trendbureau Drenthe blijkt dat vier op de vijf inwoners vindt dat de polarisatie toeneemt. Onze samenleving verhardt. Daarom wil de provincie blijven investeren in initiatieven die verbinding versterken en discriminatie verminderen.
De subsidieregeling sluit aan bij provinciale ambities uit het coalitieakkoord Mit Mekoar 2025-2027 en de Leefbaarheidsvisie 2024-2035. Hierin staat dat de provincie Groningen zich inzet voor een veilige, toegankelijke en inclusieve omgeving voor alle inwoners.
Resultaten uit eerdere rondes
In 2025 maakten diverse organisaties gebruik van de regeling, waaronder de Doopsgezinde Kerk, Stichting Vluchtelingenwerk, Stichting Pride en Stichting GROENN. Celine Moess (Stichting GROENN) vertelt over het project dat zij organiseerde:
“Dankzij deze subsidie konden we een praktische workshop organiseren waarin organisatoren leerden wat inclusie en toegankelijkheid betekent. Bij binnenkomst lieten we iedereen ervaren hoe het is om met een rolstoel over een kabeldrempel te moeten rijden, nodigden experts en ervaringsdeskundigen uit en ontwikkelden een hand-out met een stappenplan en concrete tips. Het mooie is dat meerdere festivals deze inzichten inmiddels echt toepassen. Zo zie je dat een relatief kleine investering direct leidt tot meer toegankelijke en gelijkwaardige evenementen in onze regio.”
Wie kan subsidie aanvragen?
Stichtingen, verenigingen en gemeenten in de provincie Groningen kunnen een aanvraag indienen. Er zijn twee subsidiebedragen: 5.000,- euro voor kleine lokale initiatieven en voor gemeente-overstijgende initiatieven kan maximaal 20.000,- euro aangevraagd worden. Hiermee hoopt de provincie samenwerking tussen gemeenten te stimuleren en het bereik van het initiatief te vergroten.
In 2026 kan er in twee aanvraagperiodes subsidie worden aangevraagd. De eerste aanvraagperiode loopt van 2 maart 2026 tot en met 31 mei 2026, bekijk hier het aanvraagformulier.
Bron: Provincie Groningen