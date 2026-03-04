Timmeren en verven op de club in Finsterwolde

FINSTERWOLDE – ‘Weet je dat de lente komt? Alles loopt weer uit!’. Dat zongen de kinderen op de Kinder Bijbel Club in Midwolda. En deze week is het zover: de lenteklokjes en krokussen staan weer in volle bloei.
Ook op de boerderij in Finsterwolde lopen ze weer uit. Niet de bloemen, maar de kinderen… Want: zaterdag 7 maart zijn alle kinderen vanaf 4 jaar daar welkom om te genieten van het mooie weer én van lekker buiten timmeren in de kapschuur. Kinderen die niet zo van timmeren houden, kunnen aan de slag met verf, wattenstaafjes en papier. Ook is er een vrolijk programma met liedjes, een sketch en een interactief foto-kinderbijbel-verhaal. Na afloop is er een lekker broodje hamburger voor kinderen en hun ouders of verzorgers.
Zoals op elke club, zijn ouders welkom om te blijven, maar ze mogen hun kind(eren) ook brengen en later weer ophalen. Vanaf 14.00 uur kunnen de kinderen zich inschrijven en om 14.30 uur begint het programma, dat rond 16.00 uur afgelopen is.
Alle informatie op een rij:
Wat? Kinder Bijbel Club
Wie? Alle kinderen vanaf 4 jaar
Wanneer? Zaterdag 7 maart, 14.00-16.00 uur
Waar? Hoofdweg 19, Finsterwolde
Kosten? De activiteit wordt geheel door sponsors vergoed
Informatie? Www.geloofinoldambt.nl / 06-54938508 / @geloofinoldambt
Bron en foto’s: Christa Noteboom