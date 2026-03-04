Twaalfde editie ‘De 10 van Sportdorp Bellingwolde’ op 15 april

BELLINGWOLDE – Op woensdag 15 april a.s. vindt de twaalfde editie van ‘De 10 van Bellingwolde’ plaats. Het betreft een hardloopevenement over meerdere afstanden voor meerdere doelgroepen. Het is een initiatief van Sportdorp Bellingwolde, ondersteund door de tennisvereniging LTC DOS uit Bellingwolde en de atletiekvereniging Aquilo uit Winschoten.
Voor-inschrijving t/m maandag 13 april. Dit kan via de website: www.westerwoldebeweegt.nl/activiteiten Na-inschrijving vanaf 17:00 uur in de kantine van LTC DOS (hoofdweg 26a, ook kleed- en douchgelegenheid)e inschrijving vanaf 18.00 uur plaats bij tennisvereniging LTC DOS, Hoofdweg 26a tegenover de PLUS in Bellingwolde. De start en finish is op de Blijhamsterweg.
De eerste wedstrijd die plaats vindt is om 18.45 uur de 1 km voor de jongste jeugd, tien minuten daarna zullen de iets oudere kinderen de 2 km lopen. Om 19.15 uur zal de start zijn van de 5 en 10 km voor zowel de mannen als de vrouwen. De route is zoals elk jaar door de mooie natuur van Vriescheloo en Bellingwolde.
Voor de eerste man en vrouw die de tijd op de 5 en 10 kilometer verbetert ligt een cadeaubon klaar.
Bron: Frederique Kraster