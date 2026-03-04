Uitnodiging: bezoek de Oldambtster verkiezingsmarkt

WINSCHOTEN – Op 18 maart mogen we naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Maar waar staan de verschillende partijen eigenlijk voor? En welke thema’s zijn voor u belangrijk?
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen organiseren de politieke partijen op 14 maart een verkiezingsmarkt voor inwoners van Oldambt. De verkiezingsmarkt is dé gelegenheid om te spreken met (kandidaat)raadsleden over hun plannen voor Oldambt. Zo krijgt u een kans om standpunten te vergelijken, uw mening te vormen en gaat u goed voorbereid naar het stemhokje.
Zaterdag 14 maart verzamelen de lokale politieke partijen zich op het Israëlplein voor ’t Rond in Winschoten. Tussen 12.00 en 16.00 uur kunnen inwoners van Oldambt kennismaken met lokale politici. Of u nu al weet op welke partij u wilt stemmen of nog twijfelt, iedereen is welkom!
Bron: Gemeente Oldambt