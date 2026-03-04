Westerwolde vraagt aandacht voor jonge mantelzorgers

WESTERWOLDE, BELLINGWOLDE – Op 9 maart start de campagne ‘Kijk om je heen’. Wethouder Wietze Potze onthult dan samen met jonge mantelzorgers een levensgrote Kijkdoos op het plein bij De Meet in Bellingwolde.
De Kijkdoos is een grote cabine die de komende maanden door de gemeente trekt. Wie naar binnen kijkt, krijgt een inkijk in het leven van een jongere die zorgdraagt. De Kijkdoos maakt zichtbaar wat voor velen verborgen blijft en nodigt inwoners uit om letterlijk anders te kijken.
Mantelzorgvriendelijker
Jongeren die zorgdragen zijn er overal: in de klas, op het sportveld, in de straat. Ze zorgen mee thuis,
vaak zonder dat iemand het merkt. De campagne laat zien hoe belangrijk het is dat ouders, buren,
leraren en verenigingen deze jongeren herkennen en ondersteunen. Wethouder Wietze Potze:
“Wanneer je goed kijkt, zie je hoeveel jongeren stilletjes zorgen voor een ander. Ik gun deze jongeren
een omgeving die hen ziet en ondersteunt. Deze campagne helpt ons om dat samen als inwoners van
Westerwolde mogelijk te maken. Door beter te kijken en sneller te steunen, maken we Westerwolde
mantelzorgvriendelijker.”
Inwoners welkom
De opening is vrij toegankelijk. Inwoners, professionals, verenigingen en buren: iedereen is van harte
uitgenodigd om bij de start aanwezig te zijn. De opening is om 15:00 uur bij De Meet in Bellingwolde.
Tijdens de opening spreekt ook een jonge mantelzorger, die vanuit eigen ervaring deelt hoe belangrijk
het is dat de omgeving hen herkent en begrijpt.
Kijk om je heen
De druk op zorg door vrienden en familie neemt toe. Binnen de gemeente zijn ook jongeren die
zorgtaken hebben. Deze jonge mantelzorgers, vallen vaak niet op. Door te laten zien wat de omgeving
van deze jongeren voor hen kan betekenen, wil Westerwolde bijdragen aan een samenleving waarin
deze jongeren zich gezien en gesteund voelen.
Inwoners die meer willen weten wat voor deze jongeren kunnen betekenen vinden meer informatie op
www.welzijnwesterwolde.nl/campagnejongemantelzorger
De gemeente start de campagne ‘Kijk om je heen’ samen met Welzijn Westerwolde, Gezond
Groningen en met steun van Menzis Leefkrachtbudget en IZA-middelen.
Bron: Gemeente Westerwolde