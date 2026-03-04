Westerwolde vraagt aandacht voor jonge mantelzorgers

Westerwolde Weerbericht van: Woensdag 4 maart 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

NOG MEER ZON | MORGEN WARMER

Ook vandaag is weer een mooie zonnige dag, want een nieuw hogedrukgebied is tussen Nederland en Denemarken en dat zorgt voor een zwakke tot matige oostenwind en droge lucht. Maar juist door die oostenwind is het geen warme dag want de maximumtemperatuur is na 11 á 12 graden. En vannacht was de minimumtemperatuur 0 tot +1 met licht vorst aan de grond.

Vanavond daalt het tot een graad of 5, de minimumtemperatuur voor komende nacht is 1 á 2 graden. Het blijft helder en daardoor is het morgen ook weer zonnig. Dan staat er een zwakke tot matige zuidoostenwind en dat zorgt voor hogere temperaturen: maximum morgenmiddag rond 15 graden.

Vrijdag is er ook nog vrij veel zon, al komt er dan wat meer hoge bewolking maar het is ook dan zacht met een maximum rond 16 graden en weinig wind. In het komende weekend is er op zaterdag een oostenwind en dan is het weer een paar graden koeler, op zondag draait de wind terug naar het oosten. Dan kan het opnieuw een graad of 15 worden. Het lijkt zaterdag en zondag ook droog te blijven, al zal er soms meer bewolking zijn.