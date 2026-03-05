Benzineprijzen lopen fors uiteen in Groningen: tot 46 cent per liter

GRONINGEN – Door de onrust in het Midden-Oosten zijn de prijzen aan de pomp fors gestegen. Bij het duurste tankstation in Groningen betaal je momenteel € 2,36 voor een liter Euro95-benzine, terwijl dit bij de goedkoopste ‘slechts’ € 1,90 is. Dat is een verschil van maar liefst 46 cent per liter, wat je al snel tientjes per tankbeurt scheelt. Dat blijkt uit onderzoek van Independer op basis van data van Petrolview. Vooral in Oldambt loont het om te vergelijken, daar zijn de prijsverschillen tussen de tankstations het grootst.

“Sinds de inval in Iran zijn de olie- en gasprijzen op de wereldmarkt enorm gestegen. Dat zie je meteen terug aan de pomp. Een jaar geleden lag de gemiddelde literprijs in Nederland nog op zo’n € 1,90, momenteel is die opgelopen tot zo’n € 2,07, dus al 17 cent meer”, aldus Pim Holstvoogd, energie-expert bij Independer.

Zelfs grote prijsverschillen binnen dezelfde gemeente

Niet alleen binnen de provincie zijn er grote prijsverschillen voor benzine, ook binnen dezelfde gemeente kan de brandstofprijs per tankstation flink uiteenlopen. Het loont daarom vaak om eerst de prijzen te vergelijken voordat je gaat tanken.

Op lokaal niveau zijn de grootste prijsverschillen voor benzine te vinden in Oldambt: bij de goedkoopste pomp betaal je binnen deze gemeente € 1,909 per liter, bij de duurste moet je momenteel € 2,359 aftikken. Ook in de gemeente Groningen (42 cent verschil), Westerkwartier (38 cent verschil) en Het Hogeland (18 cent verschil) kan de keuze voor een tankstation veel uitmaken.

“Let wel goed op waar je tankt, zeker nu loont het om een blokje om te rijden. Dat merk je vooral nu meteen in de portemonnee”, vult energie-expert Pim Holstvoogd aan.

Hier vind je de goedkoopste benzine van Groningen

Wil je de beste deal maken? In Groningen ben je bij Tango in Stadskanaal aan het juiste adres. Hier vind je momenteel namelijk de goedkoopste benzine van de provincie: € 1,899 per liter. Ter vergelijking: bij het duurste station van Groningen moet je voor dezelfde hoeveelheid brandstof € 2,359 afrekenen. De goedkoopste tankstations in Groningen zijn als volgt:

Tango in Stadskanaal: € 1,899 Tango in Winschoten: € 1,909 Esso Express in Winschoten: € 1,929 TinQ Helperzoom in Groningen, Fieten Olie in Winschoten en Tamoil Express in Winschoten: € 1,939 Texaco Metting in Bellingwolde, Sakko Industrieweg in Uithuizen en Esso Express in Oude Pekela: € 1,949 TinQ in Stadskanaal: € 1,959

Nederland ken hoogste belastingdruk op benzine en gas

“Ook de gasprijzen zijn door de onrusten door het dak gegaan. Zeker omdat er momenteel minder vloeibaar gemaakt gas, ook wel bekend als LNG, kan worden geëxporteerd. Toch is het wel goed om te vertellen de prijs die consumenten betalen, maar voor een deel wordt bepaald door de marktprijs. Meer dan de helft van de gasrekening bestaat uit overheidsheffingen. Dat is bij benzine hetzelfde verhaal”, aldus Pim Holstvoogd.

Van alle landen in de Europese Unie heeft Nederland de hoogste belastingdruk op benzine: per liter Euro95 betaal je € 1,20 aan belasting. In Denemarken, het op één na duurste land van Europa, ligt dit bedrag ongeveer 10 cent lager per liter. “In veel andere Europese landen betaal je gemiddeld zo’n 34 cent minder belasting per liter. Bulgarije is het aardigst voor de automobilist, daar bedraagt de belasting op een liter benzine ‘slechts’ 57 cent. Dus maar de helft van wat wij in Nederland betalen”, zegt Pim Holstvoogd energie-expert bij Independer.

Meer informatie over het onderzoek vind je op de volgende pagina: https://www.independer.nl/energie/info/onderzoek/brandstofprijzen-2026

Bron: Independer