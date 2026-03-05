GRONINGEN 1 – CDA en Groenlinks PVDA Pekela mogen hun stellingen toelichten in ‘Op weg naar de stembus’



‘Op weg naar de stembus’ is een programma van RTV Westerwolde, RTV GO en Groningen1.

In het programma krijgen fractievoorzitters en lijsttrekkers van verschillende partijen van de gemeenten Westerwolde, Oldambt en Pekela de kans om hun doelstellingen voor de komende verkiezingen uit te leggen.

Donderdagavond waren te gast bij presentator Linda Koops, Elly Knevelman de lijstrekker van GroenLinks PVDA en

Feike Oppewal de lijsttrekker van het CDA beide van de Gemeente Pekela.

De techniek werd verzorgd door Gert Wubs.



Elly Knevelman is de lijstrekker van GroenLinks PVDA.

Zij woont in Boven-Pekela en is sinds 1999 politiek actief in Groenlinks. Daarnaast is ze werkzaam als adviseur personeel en organisatie bij het grootste advies- en administratiekantoor in Noord-Nederland.

In de zomervakantie is ze actief bij de kinderspelweek Boven-Pekela.

Zij ervaart dat de samenwerking van GroenLinks en PVDA goed op gang is gekomen.



De eerste stelling voor haar luidt: De openbare ruimte moet netjes en veilig blijven.

En een inwoner uit Oude Pekela zegt: Een verzorgde buurt maakt echt verschil. Hoe ziet GroenLinks PVDA dit?

GroenLinks PVDA denkt dat naarmate de woonomgeving netjes wordt onderhouden, de mensen zich ook daar naar gaan gedragen.

De verantwoordelijkheid ligt niet alleen bij de gemeente maar ook bij de inwoners.

GroenLinks PVDA vindt de natuur heel erg belangrijk in Pekela. En met een stukje onderhoud erbij natuurlijk.



De tweede stelling:

Een inwoner uit Oude Pekela zegt: Voorkom dat mensen steeds verder in de problemen geraken.

Armoede is vaak een van de redenen dat er gestapelde problematiek in een gezin bij mensen plaatsvindt. En dan blijft het niet alleen bij bijvoorbeeld schulden, maar dan gaat het ook over de concertatie, het niet kunnen werken, kinderen die moeilijk krijgen, moeite hebben met slapen, gedragsproblemen, alles wat er achterweg komt.

Dus inderdaad, armoedebestrijding moet hoger op de agenda. Dus daar ligt echt een zorg voor Pekela.

Maar aan de andere kant ook een oproep aan de Pekelders om hun schaamte even aan de kant bij te zetten en hulp te vragen. Want des te eerder je het meld, des te beter kun je het oplossen.

GroenLinks PVDA wenst voor de toekomst een brede welvaart voor iedereen in Pekela. Want brede welvaart bevordert gezondheid, veiligheid, wonen, natuur, kansen voor kinderen en sociale verbinding.

Met sterke vrouwen die daarin een grote rol kunnen spelen, want zij kunnen namelijk stabiliteit bieden aan hun kinderen, warmte, wijsheid, zelfvertrouwen en veerkracht.

Kinderen hebben dat zeker nodig als zij die brede welvaart uiteindelijk willen benutten. (0:39) GroenLinks PVDA wil dat de tegenstellingen moeten omgevormd tot verbinding.

Feike Oppewal is de lijsttrekker van het CDA in Pekela en is gepensioneerd (Pekelder) huisarts.

Hij is afkomstig uit Friesland en is trotse “pake” van vijf kleinkinderen en houdt van varen.



De eerste stelling:

Een inwoner uit Nieuwe Pekela zegt: Geef jongeren perspectief.

Dat sluit helemaal aan waar het CDA voor wil staan. Jongeren inderdaad perspectief bieden en dat begint bij de scholing. Zorgen dat er voldoende scholingsruimte is in Pekela.

Er is gelukkig nog een middelbare school, het Dollard College, waar veel kinderen uit de regio, maar zeker ook uit Pekela heen gaan.

Waar het CDA vooral voor staat is, om de jongeren met een classificatie, met een diploma, van school te laten komen. Bij de begrotingen proberen we daar ook aandacht voor te vragen.



De volgende stelling luidt: De gemeente moet duidelijke keuzes maken, niet alles kan maar wees daar eerlijk over.

Dat is ook de overtuiging van het CDA.

Met de keuzes die de afgelopen jaren zijn gemaakt en door stevige inbreng door de politiek en inwoners zijn er mooie resultaten behaald. Denk aan Bruggenbelang en recent het besluit om het gemeentehuis te bouwen / verbouwen.

Het CDA in Pekla wil mensen tot hun recht laten komen met de vier W-woorden. Wonen, werk, welzijn en wij.

Met wonen willen ze inzetten op het bouwen van flexibele woningen, waar zowel starters als senioren een thuis kunnen vinden.

Met werk willen ze stimuleren dat jongeren met een diploma van school komen, en ondernemers ontzorgd worden in de regeldruk die zij ervaren.

Met welzijn zet het CDA in op positieve gezondheid, door al het mogelijke te doen voor onze inwoners, om zo lang mogelijk fysiek, mentaal en sociaal gezond te kunnen blijven.



Tekst: Geert Smit

Foto’s: Ronnie van der Wal