ChristenUnie Caravan op de markt in Musselkanaal en Stadskanaal

STADSKANAAL, MUSSELKANAAL – De ChristenUnie Stadskanaal komt naar u en jou toe! Met de ChristenUnie-caravan staan ze binnenkort op de markt in Musselkanaal en Stadskanaal. Een mooie kans om elkaar te ontmoeten.
Loop gerust even langs voor een kop koffie, een goed gesprek of om uw en jouw ideeën te delen. Ze vertellen graag waar ze zich voor inzetten in de gemeente, maar horen vooral ook graag wat voor u en jou belangrijk is.
Musselkanaal
• Datum: vrijdag 6 en vrijdag 13 maart
• Tijd: 13.00 – 15.00 uur
• Locatie: marktterrein
Stadskanaal
• Datum: zaterdag 7 en zaterdag 14 maart
• Tijd: 11.00 – 15.00 uur
• Locatie: marktterrein
Iedereen is welkom — jong en oud.
