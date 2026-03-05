GRONINGEN 1 – D66 Christen Unie en SP van Oldambt GroenLinks en Samen voor Westerwolde mogen hun stellingen toelichten in ‘Op weg naar de stembus’



Op dinsdag- donderdagavonden brengen wij van 19.00 uur tot 20.00 uur lokale politiek tot leven.

In ons nieuwe programma ‘Op weg naar de stembus’ ontvangen onze presentatoren fractievoorzitters en lijsttrekkers van verschillende partijen van de gemeenten Westerwolde, Oldambt en Pekela.



Dinsdag waren politici van de gemeente Oldambt te gast bij presentator Jan van Assema:

Willie de Boer van de ChristenUnie, Kevin Wójcik van D66 en Harma Nobbe van de SP.

Zij kregen twee door inwoners van de Gemeente Oldambt ingebrachte stellingen voorgelegd.

De techniek werd verzorgd door Chris Molema.



Willie de Boer kwam 25 jaar geleden kwam voor de liefde naar Oost-Groningen, zij woont met haar man en kinderen in Winschoten.

Zij is sinds een jaar raadslid voor de CU in de gemeente Oldambt, daarvoor was zij zeven jaar fractieondersteuner. Het mooiste aan het raadswerk vind zij de samenwerking met inwoners, met ondernemers, met andere politieke partijen, om samen mooie resultaten te bereiken.

De stelling voor de CU:

De gemeente Oldambt moet duidelijke keuzes maken en die ook helder communiceren en eerlijk zijn over waar het geld wel en niet naartoe gaat.

De CU vindt ook dat ook, want als je heldere keuzes maakt, dan kun je dat ook goed uitleggen.

Investeren is belangrijk, niet investeren geen toekomst, maar het is wel belangrijk om dat niet alleen te beslissen als gemeente en gemeenteraad, maar dat met inwoners en ook ondernemers en organisaties die daarbij betrokken zijn. Duidelijk gaan uitleggen wat er gaat gebeuren, maar ook waar dat geld vandaan komt.

De CU biedt de inwoners de mogelijkheid om bij vragen contact op te nemen, dat kan persoonlijk als wel via de socials.

Het liefst communiceren we met de mensen als we ze in de ogen kunnen kijken.

De CU wil graag dat de kleine kernen meer aandacht krijgen, zodat ze niet het gevoel hebben dat alles om Winschoten draait.

ChristenUnie Oldambt is een christelijke partij. Onze beweegreden is gedreven door het geloven in de God van de Bijbel. Ben je nou zelf niet gelovig of niet christelijk, dat maakt helemaal niet uit, zij vertegenwoordigen alle inwoners van Oldambt.

Dus je kunt gewoon prima op ze stemmen. Zij willen een thuis voor iedereen.

Maar ook dat de economie werkt voor mensen in plaats van andersom. Zij willen zorgen dragen voor de schepping. En daarin vinden ze het ontzettend belangrijk om contact, persoonlijk contact met de inwoners te hebben.



Kevin Wójcik is 22 jaar en woont 10 jaar in Oldambt.

Hij is de D66 lijsttrekker omdat hij hier heeft gezien dat wat zijn ouders niet hadden, namelijk kansen om hier in Nederland iets van je leven te maken, hij komt oorspronkelijk uit Polen waar dit niet zo mogelijk is, studeren biedt hier meer perspectief voor een toekomst. Dat maakt Nederland voor hem wel mogelijk.

Een stelling is dat Oldambt aantrekkelijk moet blijven voor nieuwe en huidige inwoners.

Dat is ook de mening van de D66, het Oldambt is mooi, maar het kan nog veel mooier.

Er moeten wel betaalbare woningen bij worden gebouwd zodat ook de mensen hier kunnen blijven wonen.

Er moet hard worden gewerkt aan de leefbaarheid, bv. investeren in sportverenigingen en cultuur.

Meer ruimte en ondersteuning voor ondernemers.

Een les van de afgelopen vier jaar is dat we de inwoners te laat is meegenomen in de plannen die er zijn gemaakt.

D66 is de Partij van het Optimisme, met een ambitieuze houding is veel mogelijk. Dat hebben we volgens mij de afgelopen jaren laten zien.

De Harderberg is behouden. Het transformatieverdeelstation komt op een andere plek. De natuur in Oldambt staat er beter voor dan vier jaar geleden.

Dat laat zien dat onze aanpak werkt, dat laat zien dat het wel kan.

En met ambitieuze plannen en optimistische plannen willen D66 vooruit de komende vier jaar.



Harma Nobbe zit sinds 2018 in de gemeenteraad van Oldamt namens de SP.

Zij werd lid van de SP doordat zij zag dat een buurman werkloos raakte door de privatisering van de post. Dat raakte haar en vroeg zich af of ze moest gaan staan toekijken of daadwerkelijk er wat aan doen. Zij kwam er achter dat de SP daar een actie voor voerde en kwam op die manier betrokken bij de SP.

Zij vindt het ontzettend leuk om betrokken te zijn bij de inwoners en wil graag wat voor ze betekenen.

De eerste stelling voor Harma had te maken met de voorzieningen uit de kleinere dorpen verdwijnen en dat de bereikbaarheid verslechtert.

De SP is van mening dat deze voorzieningen in de dorpen moeten blijven, een dorp zonder voorzieningen is eigenlijk niets meer dan een slaapplek.

De SP is van mening dat basisvoorzieningen op zijn minst een winkel, een pinautomaat, een bakker, een slager of een snackbar, een plek bijvoorbeeld als een dorpshuis iets waar je even gezellig met elkaar kunt eten en van waaruit dingen kunnen worden georganiseerd.

De SP wil betaalbare woningen in elke kern,geen leegstand, geen speculatie, maar bouwen voor starters en senioren.

Goede zorg dichtbij, zonder lange wachtlijsten of bureaucratische romslomp.

De SP wil Armoede en schulden actief aanpakken. Niemand in Oldambt mag tussen wal en een schip vallen, investeren in werk, scholing en begeleiding, zodat iedereen mee kan doen.

Onze dorpen moeten leefbaar blijven. Sterke buurten, veilige straten en goede voorzieningen.

De SP wil naast de inwoners staan, niet tegenover hen.

Video’s: Malou Vos