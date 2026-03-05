Feestelijke bijeenkomst: 18 leefbaarheidsinitiatieven ontvangen samen ruim €120.000

BOVEN PEKELA – De gemeente Pekela organiseert op maandag 9 maart 2026 om 19.00 uur een feestelijke bijeenkomst in dorpshuis De Riggel in Boven Pekela. Tijdens de bijeenkomst overhandigt wethouder Reiny Kuiper waardecheques aan initiatieven, die geld ontvangen uit het Leefbaarheidsfonds.
Overzicht van alle gesubsidieerde projecten
Op 3 februari 2026 maakte de gemeente bekend welke projecten subsidie ontvangen:
⦁ Verduurzaming en verbetering buurthuis Rondom ’t Veloat & Hobbysoos A12
⦁ Renovatie toiletgroep de Riggel
⦁ Vernieuwing turntoestellen Dynamica
⦁ Speelvoorziening voor wijkvereniging ’t Ol Alteveer
⦁ Nieuwe jassen voor De Zwalkers
⦁ Ledverlichting en lichtsturing Palvu
⦁ Buitenmeubilair en isolatie kantine T.C. Nieuwe Pekela
⦁ Moderniseren aula Oude Pekela
⦁ Bewonerscollectief ‘Kom Verder’ (koffieochtend in Nieuwe Pekela)
⦁ Extra programmering Rock-On Outdoor festival 2026
⦁ Opknapbeurt kantine van de Kinderboerderij Oude Pekela
⦁ Herinrichting bibliotheek Kapiteinshuis
⦁ Bewonerscollectief ‘Pekela Film Festival’
⦁ Nieuwe geluidsinstallatie Spelweek Boven Pekela
⦁ Samen maken we het Lichter (evenement rondom rouw en verlies)
⦁ Verbouwing en verduurzaming kleedkamers Noordster
⦁ Schilderwerk Albatrosgebouw
⦁ Buurtproject met groen, kunst & verbinding rondom de St. Willibrordus
Over het Leefbaarheidsfonds
Het Leefbaarheidsfonds is bedoeld om projecten te ondersteunen die de leefbaarheid en sociale samenhang in de gemeente ten goede komen. Het geld voor het fonds komt uit de opbrengsten van twee zonneparken in de gemeente.
Bron: Gemeente Pekela