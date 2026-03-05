Groningse gemeenten starten gezamenlijke campagne om jongeren uit drugshandel te houden

GRONINGEN – Vandaag lanceerden de Groningse gemeenten en de provincie Groningen de campagne ‘Mijn kind doet dat wel’, gericht op het voorkomen van betrokkenheid van jongeren bij drugshandel. De campagne richt zich op de sociale schil – in de meeste gevallen ouders of verzorgers – van kinderen tussen de 10 en 14 jaar en is onderdeel van een gezamenlijke aanpak van gemeenten, provincie en waterschappen tegen ondermijnende criminaliteit.

‘Dit stopt niet bij gemeentegrenzen’, zegt René Paas, commissaris van de Koning. ‘In Groningen trekken we daarom samen op. Onder de noemer Groningse norm maken we afspraken over hoe we ondermijning voorkomen en onze provincie weerbaar houden. Deze campagne is gericht op preventie en bewustwording.’



Illegale handel begint vaak klein

‘Het gemak waarmee kinderen in aanraking komen met illegale zaken is sterk veranderd de afgelopen jaren’, begint burgemeester Klaas Sloots (Stadskanaal), bestuurlijk portefeuillehouder Regionale Aanpak Ondermijning. ‘Door de komst van sociale media als Snapchat en TikTok is het voor kwaadwillenden eenvoudiger om kinderen te vragen voor een ogenschijnlijk simpel en onschuldig klusje. Tegen een flinke beloning. Dat blijkt ook uit een recent onderzoek onder ongeveer 600 scholieren in Groningen en Drenthe, in opdracht van Sociaal Planbureau Groningen en Trendbureau Drenthe. Nu zeggen de meeste kinderen gelukkig nee. Maar juist op het moment dat ze wel ja zeggen, wil je voorkomen dat ze dieper in de problemen komen. Daarvoor is deze campagne. Door ouders te ondersteunen, begeleiden en het gesprek thuis te stimuleren, verkleinen we de kans dat jongeren afglijden richting criminaliteit.’



Ouders maken het verschil

De campagne wil ouders bewust maken van deze risico’s en hen helpen signalen te herkennen. Ook biedt de campagne handvatten om het gesprek met hun kind aan te gaan. Want voorkomen is beter dan ingrijpen achteraf.



Praktisch en dichtbij

De campagne is gericht en lokaal in te zetten en bestaat uit:

een website en flyers met praktische informatie en gesprekstips;

een camperbus die door de provincie reist en waar ouders en kinderen in gesprek kunnen met professionals;

inzet van sociale en lokale media.

Onderdeel van een regionale aanpak ondermijning

De campagne ‘Mijn kind doet dat wel’ is een concrete actie binnen de regionale aanpak ondermijning. Met deze aanpak werken Groningse overheden samen aan het voorkomen van ondermijning en aan een weerbare samenleving. Aan de ene kant zorgen de overheden ervoor dat vergunningen, subsidies en aanbestedingen niet worden misbruikt. Ambtenaren worden bijvoorbeeld getraind in het herkennen van signalen van ondermijning. Zo ontstaat er een eenduidige werkwijze waardoor criminele activiteiten in onze gemeenten geen kans krijgen. Aan de andere kant investeren zij in bewustwording van ondermijnende criminaliteit bij inwoners en ondernemers. Preventie onder jongeren is daarbij een belangrijke pijler.



Meer informatie over de campagne is te vinden via www.mijnkinddoetdatwel.nl. Voor vragen of het inzetten van de camperbus kunnen organisaties contact opnemen via ondermijning@groningen.nl.

Bron: Provincie Groningen