Hullabaloo Festival kondigt phase one van de line-upvoor 2026 aan

GRONINGEN – Stadspark Groningen verandert op 5 & 6 september opnieuw in muzikale speeltuin.
Vandaag maakt de organisatie van het Hullabaloo Festival de eerste fase van de line-up voor 2026 bekend. Naast eerder aangekondigde headliners Lewis Capaldi, Martin Garrix, Suzan & Freek en BLØF voegt het festival vandaag nieuwe namen toe aan het programma. Onder andere Frenna, Bankzitters, De Jeugd van Tegenwoordig, Danny Vera, Hannah Mae en Son Mieux staan dit jaar op het programma in het Stadspark van Groningen. In de komende periode zullen nog meer artiesten worden aangekondigd.
Hullabaloo Festival keert dit jaar opnieuw terug naar het Stadspark in Groningen, waar duizenden muziekliefhebbers samenkomen voor een dag vol live muziek, show en entertainment. Het festival staat bekend om zijn brede programmering met zowel internationale topartiesten als populaire Nederlandse acts.
Afgelopen week werden de eerste headliners al bekendgemaakt. Zo staat de Schotse singer-songwriter Lewis Capaldi, bekend van wereldhits als Someone You Loved en Before You Go, op het podium van Hullabaloo Festival. Ook Martin Garrix, een van de grootste DJ’s ter wereld en bekend van hits als Animals en Scared To Be Lonely, is bevestigd. Daarnaast maken de Nederlandse topacts Suzan & Freek en BLØF hun opwachting in het Stadspark.
De organisatie laat weten trots te zijn op de eerste namen van de line-up. “Met artiesten als Lewis Capaldi en Martin Garrix halen we internationale topacts naar Groningen, terwijl namen als Frenna, De Jeugd van Tegenwoordig en Danny Vera laten zien hoe sterk de Nederlandse muziekscene op dit moment is. Die combinatie past perfect bij waar Hullabaloo voor staat: een breed festival waar verschillende muziekstijlen samenkomen. Met deze eerste fase van de line-up zetten we een mooie stap richting de editie van 2026. De komende periode zullen we nog meer namen bekend maken.” Aldus Mitchel Bovenlander,
4PM Entertainment.
Meer informatie: www.hullabaloofestival.nl