Kanaalpassage krijgt panoramadek met roltrap naar het dak

STADSKANAAL – Winkelcentrum Kanaalpassage krijgt mogelijk een panoramadek op het dak van het complex. Bezoekers kunnen straks via een roltrap het nieuwe dakterras bereiken en genieten van uitzicht over Stadskanaal en de omgeving.
De werkzaamheden voor het project starten naar verwachting begin mei. De opening van het panoramadek staat gepland vóór de zomervakantie.
Roltrap en loungeplekken
Het geplande dakterras moet een plek worden waar bezoekers na het winkelen kunnen ontspannen. De plannen omvatten onder meer een vaste roltrapinstallatie naar het dak, loungeplekken met zitzakken en een kleine koffiebar die in de zowel doordeweeks als in het weekend geopend zal zijn.
Volgens het management speelt het winkelcentrum daarmee in op de groeiende behoefte aan beleving tijdens een dagje winkelen.
“Bezoekers willen tegenwoordig meer dan alleen winkelen. Met het panoramadek creëren we een bijzondere ontmoetingsplek met uitzicht over Stadskanaal,” aldus het management van Kanaalpassage.
Werkzaamheden in mei
De voorbereidingen voor het project zijn volgens de organisatie inmiddels afgerond. Als de planning wordt gehaald, starten de eerste werkzaamheden begin mei.
Met het panoramadek wil Kanaalpassage zich nadrukkelijker positioneren als ontmoetingsplek voor de regio.
Meer informatie over het project wordt later bekendgemaakt via de sociale mediakanalen van Kanaalpassage.
Bron: Kanaalpassage Stadskanaal