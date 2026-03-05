DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Meppen
Tussen 8.00 en 13.00 uur ia gisteren bij het zwembad aan de Nagelshof een e-scooter gestolen. De scooter van het merk Ninebot stond op slot. De politie verzoekt getuigen, contact op te nemen via 05931/9490.
Om 13.12 uur vond vanmiddag in Esterfeld bij de afrit Schullendamm, vanaf de B70, een aanrijding met vluchtmisdrijf plaats. De bestuurder van een zilver/antracietkleurige Audi A4 reed tijdens het afslaan achterop een wachtende zwarte Mercedes en verliet vervolgens de plaats van het ongeval zonder zijn persoonsgegevens achter te laten. Hij reed over de Schullendamm richting het stadscentrum.
De bestuurder was een man met een baard. De politie verzoekt getuigen, contact op te nemen via 05931/9490.
Bunde
Tijdens een grenscontrole op de A280 bij Bunde heeft de politie gisteren om 09.20 uur een 45 jarige Turkse vrachtwagenchauffeur aangehouden. Tegen de man waren twee arrestatiebevelen van kracht. Dit in verband met vervalsen van bewijsmateriaal en valsheid in geschrifte. Hiervoor moest hij nog een boete van in totaal 6.000 euro voldoen. Zijn werkgever betaalde de boete en voorkwam dat de chauffeur 95 dagen in de gevangenis moest doorbrengen. Hij mocht zijn reis vervolgen.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland