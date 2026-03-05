Lenteviering met Oekraïense gemeenschap Bellingwolde zaterdag in kerkje Oudeschans

OUDESCHANS – Aanstaande zaterdag 7 maart begint om 18 uur in het garnizoenskerkje in Oudeschans de Lenteviering met de Oekraïense gemeenschap in Bellingwolde, waarna aansluitend om 19.30 uur het concert met sterviolist Sergiy Bolotny samen met zijn vrouw: pianiste Keiko Sakuma.
Voor de Lenteviering en Concert is aanmelding verplicht, zoals eerder al gemeld. Er hebben zich inmiddels 75 bezoekers aangemeld voor deze Lenteviering. Maar wilt u er nog bij zijn dan kunt u zich tot vrijdag 18 uur nog aanmelden op inoudeschans@outlook.com
De Lenteviering begint met het verhaal over de Lenteviering, zoals deze in Oekraïne wordt gevierd. Daarnaast is er zang, dans en pianospel door Oekraïeners. En de hapjes, blini’s, zijn door Oekraïense vrouwen gemaakt.
Er wordt geen entree gevraagd. Wél staat er een glazen pot voor uw vrije gift.
Tijdens het concert staan o.a. op het programma: muziekstukken voor viool en piano van Beethoven, Schumann en Maurice Ravel. En ’t volkslied van Oekraïne mag uiteraard niet ontbreken, daar wordt expliciet aandacht aan besteed.
Het speelprogramma is op papier beschikbaar: in het Oekraïens en in het Nederlands.
Bron: Ruud Hemmen