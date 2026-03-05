Lijsttrekkers Westerwolde met elkaar in debat tijdens politiek café – live te volgen bij Groningen 1

BELLINGWOLDE – Vanavond organiseert de gemeente Westerwolde om 19.30 uur in Partycentrum De Meet in Bellingwolde een politiek café. Tijdens dit politiek café gaan de tien lijsttrekkers van de deelnemende politieke partijen met elkaar in debat. De debatavond wordt geleid door Marcel Nieuwenweg. Belangstellenden zijn van harte welkom om het politiek café bij te wonen. De deuren van De Meet zijn vanaf 19.00 uur geopend.
Verkiezing gemeenteraad
De gemeente Westerwolde wil inwoners goed informeren over de verkiezing van de gemeenteraad. Dit doet zij door middel van het politiek café, de verkiezingsfolder, stemwijzer en de socials. Zo informeren ze de inwoners over de partijen waarop zij woensdag 18 maart kunnen stemmen. Maar ook hoe ze kunnen
stemmen.
Het debat wordt vanaf 19.00 uur live uitgezonden door Groningen1. Klik HIER en vervolgens op het cameraatje van RTV GO rechtsboven op de pagina.
RTV Go is ook te zien op:
Ziggo: kanaal 39
KPN: kanaal 1503 (alleen Oldambt)
Odido: kanaal 875
SKV: kanaal 532
Ook is het te volgen via het YouTubekanaal van de gemeente Westerwolde: youtube.com/GemeenteWesterwolde.
Meer informatie staat op westerwolde.nl/verkiezingen.
Bron: Gemeente Westerwolde