Lokaal Betrokken: ‘Het moet anders’

STADSKANAAL – Hieronder leest u een ingezonden artikel van Lokaal Betrokken Stadskanaal.
In de Gemeentewet van 1851 legde Johan Rudolph Thorbecke de basis voor het moderne Nederlandse lokale bestuur door gemeenten een grote mate van zelfstandigheid te geven binnen een gecentraliseerde eenheidsstaat.
Lange tijd functioneerde dat prima, maar tijden en mensen veranderen en wij zullen met de tijd mee moeten.
Lokaal Betrokken pleit sinds haar oprichting in 2017 voor meer openheid en transparantie van het handelen van het gemeentebestuur. We wilden een andere manier van besturen: eentje die past bij deze tijd en waar inwoners meer betrokken worden bij besluiten die hen aangaan. We hebben daar voorstellen voor gedaan maar die werden maar mondjesmaat serieus genomen. Dat vinden we jammer.
Lokaal Betrokken blijft zich onverminderd inzetten voor andere bestuurscultuur en zien graag dat er na de verkiezingen een wethouder komt die de portefeuille ‘bestuurlijke vernieuwing’ krijgt. Deze krijgt de opdracht om actief de gemeente in te gaan om ideeën op te halen en vervolgens met gedragen voorstellen te komen om meer mensen te betrekken bij besluiten van het gemeentebestuur.
We moeten de afstand tussen het bestuur en de burger kleiner maken. Door duidelijke taal te gebruiken en transparanter te zijn over onze plannen en besluiten, kunnen we laten zien dat we er zijn voor de inwoners. Dit zal helpen om het vertrouwen in de lokale politiek stap voor stap te herstellen.
18 maart a.s. kunnen we weer naar de stembus. We hopen dan genoeg zetels te halen om belangrijke veranderingen door te kunnen voeren.
Bron: Jur Mellies
Wethouderskandidaat