Menzis draagt bij aan zichtbaarheid Volwassenenfonds Groningen

GRONINGEN – Dankzij een substantiële bijdrage uit het regionale vitaliteitsbudget van Menzis kan het Volwassenenfonds Sport & Cultuur Groningen in 2026 werken aan een provinciaal communicatieplan. Met deze investering ondersteunt Menzis de deelnemende Groningse gemeenten bij het vergroten van de zichtbaarheid en toegankelijkheid van sport en cultuur voor volwassenen met een laag inkomen.
Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat volwassenen die rond moeten komen van een minimuminkomen kunnen deelnemen aan sportieve en culturele activiteiten. Via intermediairs, zoals leerkrachten, beweegcoaches, wijkteams, schuldhulpverleners of maatschappelijk werkers, wordt de bijdrage aangevraagd. Zo wordt financiële drempelverlaging gecombineerd met persoonlijke begeleiding.
Hoewel het fonds in alle gemeenten beschikbaar is, blijkt dat nog niet iedereen de weg ernaartoe weet te vinden. Schaamte, onbekendheid en onduidelijkheid over de aanvraagprocedure spelen hierbij een rol. Daarom is er, namens alle Groningse gemeenten en Huis voor de Sport Groningen, een aanvraag ingediend bij het Vitaliteitsbudget van Menzis voor de financiering van een provinciaal communicatieplan.
Met de toekenning van deze aanvraag kan het plan nu daadwerkelijk worden uitgevoerd. Het communicatieplan richt zich op het vergroten van bekendheid, het versterken van het netwerk van sport- en cultuuraanbieders en intermediairs en het normaliseren van deelname aan sport en cultuur.
De samenwerking met Menzis sluit aan bij de gezamenlijke ambitie om iedereen de kans te geven mee te doen aan de maatschappij. Deelname aan sport en cultuur draagt bij aan fysieke gezondheid, mentaal welzijn en sociale verbondenheid. Met deze investering wordt het voor meer inwoners mogelijk om actief mee te doen.
“Onze rol gaat verder dan alleen het verzekeren van zorg,” zegt Roelof Roemeling, adviseur gezondheidsmanagement bij Menzis. “We vinden het belangrijk om partner in gezondheid te zijn. Toen we de aanvraag ontvingen voor een bijdrage aan het Volwassenfonds voor Sport & Cultuur, waren we gelijk enthousiast. Het kunnen deelnemen aan sportieve en culturele activiteiten dragen immers bij aan de gezondheid en het welzijn van de mens. Want daar doen we het uiteindelijk voor.”
Voor meer informatie over het Volwassenenfonds Sport & Cultuur Groningen:
https://volwassenfonds.nl/groningen
Bron: Volwassenenfonds Sport & Cultuur Groningen