Menzis draagt bij aan zichtbaarheid Volwassenenfonds Groningen

Westerwolde Weerbericht van: Donderdag 5 maart 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VEEL ZON | ‘S NACHTS NOG KOUD

Voor de zoveelste keer deze week is het zonnig want net als gisteren is er hoegenaamd geen bewolking. Gisteren werd het uiteindelijk nog 12 tot 13 graden maar vandaag klimt de temperatuur tot 15 á 16 graden. Er is ook maar een zwak tot matig windje uit het zuidoosten (windkracht 2 tot 3, soms even windkracht 4).

Vannacht is er dan weer weinig wind en door de heldere lucht wordt het opnieuw koud: de minimumtemperatuur komt -onder de ochtend- uit op 2 tot 4 graden. Net als afgelopen nacht is er ook kans op vorst aan de grond en wat rijpvorming op het gras.

Morgen stijgt de temperatuur geleidelijk weer tot een graad of 16. Dat is nog met veel zon, al komt er gaandeweg de dag wat hoge bewolking. De wind komt morgen uit het zuiden, later op de dag is er weinig wind. In het weekend is er een zwakke noordoosten- tot oostenwind, maar voor het algemene weerbeeld maakt dat weinig uit. Vooral zaterdag is er enige bewolking maar de zon voert de boventoon en het wordt ‘s middags ongeveer 15 graden. Ook maandag en dinsdag is het weer nog standvastig.