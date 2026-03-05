Nieuwe oogst jazz cd’s maart (Toppyjazz 327)

6 maart 2026 verschijnt de nieuwe cd van jazzpianiste Monica Herzig. Op toppyjazz.blogspot.com vindt u alle bijzonderheden. Hier alvast een voorproefje : een video van Jazz Kitchen.
Playlist :
01 – Ordinary Fool – Eric van Aro (album Obsession)
02 – Dancing To The Rhythm – Eric van Aro (album Obsession)
03 – Green Dolphin Street – Dena DeRose (album Love’s Holiday)
04 – The Good Life – Dena DeRose (album Love’s Holiday)
05 – Road Song – Graham Dechter (album Takin It There)
06 – I Love Being Here With You – Cynthia Holiday (album I Like What I See)
07 – I Believe I Can Fly – Cynthia Holiday (album I Like What I See)
08 – Caravan – Ron Carter with WDR Big Band (album Bass legende – Philharmonie, Cologne, 25-01-2013)
09 – Marcosinho – Marion Meadows (album Whisper)
10 – Golden Curtain – Marion Meadows (album Whisper)
11 – La Belle Vie – Sacha Distel