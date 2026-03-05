NPO Start neemt je mee op ontdekkingstocht door Groningen

GRONINGEN – Verhalen beleef je pas echt op de plek waar ze afspelen. In de nieuwe gratis NPO Start Podwalk-app vind je gps-gestuurde audiowandelingen door heel Nederland, waarmee je al wandelend de verhalen achter bijzondere locaties in Nederland ontdekt.
Door slimme inzet van gps-technologie weet de app precies waar je bent en past het verhaal zich aan jouw locatie aan. Je wordt stap voor stap begeleid en krijgt aanwijzingen. Zo kijk je niet alleen naar het verhaal; je staat er middenin.
Op dit moment zijn er bijna 60 gratis podwalks beschikbaar door heel Nederland, waaronder door bekende titels als Het verhaal van Nederland (NTR), BinnensteBuiten (KRO-NCRV) en Andere Tijden (NTR). Hier komen later dit jaar nog meer nieuwe podwalks bij.
Groningen
Ook in Groningen zijn meerdere gratis podwalks beschikbaar in de NPO Start Podwalk-app. Landgoed Fraeylemaborg in het Groningse Slochteren is een van de best bewaarde borgen van Noord-Nederland. De borg met haar slotgracht, lanen en parkbos ademt een sprookjesachtige sfeer en vertelt het verhaal van eeuwen adellijke geschiedenis en Groningse grandeur.
De NPO Start Podwalk-app is geschikt voor jong en oud en is gratis beschikbaar in de Apple App Store en Google Play Store.
Bron: NPO