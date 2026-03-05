Ongeval met drie voertuigen op Geert Veenhuizenweg in Veendam

VEENDAM – Op de Geert Veenhuizenweg in Veendam heeft donderdagmiddag een verkeersongeval plaatsgevonden waarbij drie voertuigen betrokken waren. De melding kwam rond 12:56 uur binnen als een incident met mogelijk letsel. Het ongeval gebeurde ter hoogte van Profile Veendam.
Volgens de eerste informatie gaat het om een kop-staartbotsing. Twee voertuigen liepen flinke schade op en moesten door een berger worden afgevoerd. Het derde voertuig kon weg vervolgen. Een vrouw is ter plaatse onderzocht door het ambulancepersoneel, maar zij hoefde niet te worden afgevoerd.
Omstanders gaven aan dat op dit deel van de Geert Veenhuizenweg vaker ongelukken en bijna-ongelukken plaatsvinden. Zij zeggen dat vergelijkbare incidenten hier regelmatig voorkomen.
Bron en foto’s: Willem van der Werf, parkstadveendam.nl