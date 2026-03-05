Pieter Piersma en Gerhard Drenth gastsprekers bij Pekelder Proatcafé

OUDE PEKELA – Op 24 maart wordt in ‘De Binding’ te Oude Pekela weer het Pekelder Proatcafé gehouden. Dit keer is het onderwerp Drenth Holland, eerder bekend als Gebroeders Drenth metaaldoek weverij.
Metaaldoek Weverij Drenth staat al heel lang bekend als ‘Drenth Holland’. Nog altijd producent van metaalweefsels, maar ook van kunststof geweven procesbanden. Deze producten worden wereldwijd geleverd en zijn toepasbaar in vele industrieën, waaronder de voedingsmiddelen, hout, chemie en waardepapier. Sinds 2025 is het bedrijf op een nieuwe locatie gevestigd op Industrieterrein West en heeft fors geïnvesteerd in nieuwe weefmachines.
Pieter Piersma en Gerhard Drenth zijn de sprekers en zullen u dinsdagavond 24 maart graag het hele fabricageproces uit de doeken doen. De muziek wordt deze avond verzorgd door Bé Schmaal.
Aanvang: 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur
Bron: Bram Wiekens