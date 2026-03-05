Raad kiest voor wonen op St. Lucasterrein: geen detailhandel toegestaan

WINSCHOTEN – De gemeenteraad van Oldambt heeft een amendement aangenomen waarmee het St. Lucas- en Blaauwterrein wordt bestemd voor wonen en iedere vorm van detailhandel wordt uitgesloten. De concepttekst van het amendement is gezamenlijk opgesteld door Gemeentebelangen Oldambt (GBO) en de ChristenUnie en is in aanloop naar de besluitvorming, met suggesties van andere fracties, verder aangescherpt. Het amendement is uiteindelijk door meerdere fracties ingediend en kon rekenen op brede steun in de gemeenteraad.

Wonen centraal, winkels uitgesloten

Het college stelde voor om naast wonen ook ruimte te bieden aan grootschalige detailhandel binnen het plangebied. Die mogelijkheid heeft de raad nu expliciet geschrapt. Het terrein wordt ontwikkeld als woongebied, met nadrukkelijke aandacht voor groen, waterbeheer, leefkwaliteit en parkeren voor bewoners.

Raadslid Chris de Raaf van Gemeentebelangen Oldambt: “Wij hebben een jaar geleden al uitgesproken dat detailhandel op het St. Lucasterrein niet logisch is. Dat vonden wij toen en dat vinden wij nog steeds. Wij zijn blij dat de gemeenteraad die lijn nu volgt.”

Geen nieuwe winkels bij leegstand

Volgens Gemeentebelangen Oldambt is het toevoegen van nieuwe reguliere detailhandel niet te rijmen met de leegstand in het centrum van Winschoten. Ook grootschalige detailhandel en detailhandel in volumineuze goederen, zoals bedden en meubels, passen volgens de partij niet in het hart van Winschoten. Deze functies horen qua schaal en uitstraling thuis in winkelgebieden buiten het centrum, en niet in een nieuw woongebied.

De Raaf: “Je lost leegstand niet op door op het St. Lucasterrein nieuwe winkels toe te staan. Dat is geen versterking, dat is verplaatsing van het probleem. Bovendien combineer je een woongebied niet met grootschalige detailhandel. Dat gaat ten koste van leefkwaliteit en uitstraling. Voor ondernemers als Bosma Bedden denken wij graag mee over passende locaties waar grootschalige detailhandel wél thuishoort.”

Participatie serieus genomen

Uit het participatieproces bleek dat inwoners wonen als belangrijkste functie voor het gebied zien en dat er weinig draagvlak is voor toevoeging van detailhandel. Ook winkeliers hebben zich kritisch uitgesproken over nieuwe winkelruimte op deze locatie.

Met het aangenomen amendement heeft de gemeenteraad duidelijke uitgangspunten vastgesteld. Het college werkt deze nu uit in een stedenbouwkundige visie waarin wonen centraal staat en geen ruimte is voor detailhandel.

Volgens Gemeentebelangen Oldambt is hiermee gekozen voor duidelijkheid, kwaliteit en een toekomstbestendige ontwikkeling van het centrum van Winschoten.

Bron: Chris de Raaf