Rappende psycholoog Daisz komt naar Theater vanBeresteyn

VEENDAM – Donderdagavond 12 maart staat de bijzondere artiest Daisz, ook bekend als de rappende psycholoog, op het podium van vanBeresteyn. Met haar nieuwste voorstelling Psycho-melodisch laat Daisz zien hoe muziek kan helpen om emoties te begrijpen, te verwerken en te delen. Daisz begon met rapvideo’s op TikTok, waar ze inmiddels meer dan 100.000 volgers inspireert.
Haar nummers raken universele thema’s als verlies, liefde, (wan)hoop en herstel. Thema’s die herkenbaar zijn voor jongeren, maar net zo goed voor volwassenen die de kracht van muziek écht willen ervaren.
In “Psycho-melodisch” nodigt Daisz het publiek uit om niet alleen te luisteren, maar te voelen. Door haar eigen kwetsbaarheid te tonen, laat zij zien dat juist daarin kracht schuilt. De voorstelling is een meeslepende combinatie van persoonlijke verhalen, muzikale intensiteit en psychologische inzichten, toegankelijk, oprecht en verbindend.
Datum: Donderdag 12 mrt 2026
Aanvang: 20.15 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: vanBeresteyn