Streektoal en meer met Bob en Adrian tijdens de Dieverdoatsiemoand gemainte Westerwolde

VEELERVEEN – In Ons Noabershoes staan optredens van Bob en Adrian (van de Stroatklinkers) en Alex Vissering op het programma.
Bob Heidema en Adrian Farmer maken al meer dan 40 jaar samen muziek. Adrian, geboren in Engeland, kwam in 1988 naar Nederland, waar hij samen met Bob in een Blue Grass Band ging spelen, genaamd Grass Grow. In 1990 is de Groningse band de Stroatklinkers ontstaan waar ze ook samen enthousiast aan begonnen en waarin ze nog steeds actief zijn. Daarnaast treden ze ook als duo op, genaamd Bob & Adrian. Met gitaren, dobro, mandoline en zang spelen zij diverse soorten muziek, van luisterliedjes tot flitsende instrumentals.
Ze spelen bekende liedjes van o.a. Ede Staal en Johny Cash, maar ook hun eigen geschreven liedjes in het Gronings, Nederlands en Engels doen het goed. Bob heeft inmiddels 2 solo CD’s in het Gronings uitgebracht: “Allain” en “Woar ‘k ook bin”. Adrian heeft 1 solo Cd in het Engels uitgebracht: “Blue Eyes”. Zondag 22 maart van 11:00 – 13:00 verzorgen ze een optreden in MFA Ons Noabershoes, Scheidingsweg 20 te Veelerveen. Kaarten kunt u reserveren via: info@veelerveen.eu of 06 25045014 / 06 57392348
Zondag 5 april (1e paasdag) verzorgt de Westerwoldse troubadour Alex Vissering een optreden in Ons Noabershoes van 11:00 – 13:00 uur. Aansluitend is er voor de liefhebbers een gezellige paasbrunch (reserveren verplicht).
Bron: Pieter Huttinga