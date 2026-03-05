Verkoop oude lantaarnpalen Pekelder Hoofddiep volgende week van start

OUDE PEKELA – Vanaf volgende week kunnen inwoners die zich hebben aangemeld de oude lantaarnpalen ophalen die voorheen langs het Pekelder Hoofddiep stonden. De uitgifte vindt plaats bij de gemeentelijke loods naast Wedderweg 51 in Oude Pekela.
In december 2025 startte de gemeente Pekela met het vervangen van de straatverlichting aan de landszijde van het Pekelder Hoofdiep. Inwoners lieten toen weten belangstelling te hebben voor de oude lichtmasten. Uiteindelijk meldden ruim 150 inwoners zich aan voor het overnemen van een lantaarnpaal.
In totaal worden 110 lantaarnpalen met kap verkocht voor 75 euro per stuk. Per persoon konden maximaal twee palen worden gekocht. Wie zich het eerst heeft aangemeld, komt ook als eerste in aanmerking. Inwoners kunnen uitsluitend per pin bij de loods betalen. De opbrengst van de verkoop komt ten goede aan de dierenweide in Nieuwe Pekela en de kinderboerderij in Oude Pekela.
Pekelders dienen zelf voor vervoer te zorgen. De lantaarnpalen zijn ongeveer 3,60 meter lang en wegen circa 125 kilo. Medewerkers van de buitendienst laden de lantaarnpalen met een kraantje op. Inwoners dienen de lantaarnpalen zelf goed vast te maken.
De eerste uitgifte is op maandag 9 maart van 12.30 tot 16.30 uur, gevolgd door dinsdag 10 maart en woensdag 11 maart, eveneens van 12.30 tot 16.30 uur. Wethouder Reiny Kuiper zal op maandag 9 maart bij de eerste uitgiften aanwezig zijn.
Bron: Gemeente Pekela