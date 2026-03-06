Activiteiten bij Het Groninger Landschap

GRONINGEN – Houd je van cultuur en natuur, van struinen en onderzoeken? Het Groninger Landschap biedt je oneindig veel mogelijkheden om te wandelen, te fietsen, te varen, monumenten te bezoeken, deel te nemen aan excursies of je eigen route te plannen. Vrijwilligers van Het Groninger Landschap organiseren weer tal van activiteiten, excursies en evenementen.

Zaterdag 14 maart Weidevogels spotten in de Oostpolder

9:00 uur – 11:00 uur Osdijk, Noordlaren Aan het eind van de Osdijk. Ongeveer 200m voorbij fietsknooppunt 88 in de bocht naar links.

Ben jij ook benieuwd of de eerste grutto’s al weer zijn te zien? Ontdek het tijdens deze voorjaarswandeling door het Hunzedal. Wandel mee om te kijken of deze weidevogels al zijn gearriveerd.

Zondag 15 maart Lentewandeling in het Midwolder bos

13:00 uur – 15:30 uur Bezoekerscentrum Ennemaborg Hoofdweg 96, Midwolda

Om het begin van de lente te vieren, ga je wandelen rond de Ennemaborg. Je bewandelt het terrein en doorkruist het bos. Tijdens de wandeling zie je hoe het bos, de dieren en de bodem ontwaken uit de winterslaap en zich voorbereiden op een prachtige zomer. De gids vertelt je over wat er op dat moment groeit, bloeit, vliegt of fladdert in en om het bos. Én wijst je op de mooie dingen die de natuur in het voorjaar te bieden heeft. De tocht duurt maximaal 2,5 uur en is geschikt voor iedereen die redelijk ter been is. Stevige schoenen zijn aan te raden. Kinderen zijn van harte welkom.

Zondag 15 maart Stinsenplanten excursie Iwema Steenhuis

13:30 uur – 15:00 uur Iwema Steenhuis’t Pad 15A, Niebert

In kleine groepjes maak je een rondwandeling door de tuin van het Iwema Steenhuis in Niebert. Onderweg vertelt een gids over de geschiedenis van het Steenhuis en over de stinsenplanten die er groeien: hun herkomst, hun plek in het landschap en hoe ze zich door de seizoenen ontwikkelen. Niet alle planten bloeien tegelijk; welke nu in bloei staan hangt af van het weer. Zeker is dat er volop bloemen zijn om van te genieten.

Maandag 16 maart Lezing: Oude fruitrassen in een nieuw daglicht

19:30 uur – 21:30 uur Coendersborg Oudeweg 15, Nuis

Spreker Tammo Katuin vertelt hoe onze huidige fruitrassen zijn ontstaan uit wilde voorouders. Ontdek welke oude rassen het waard zijn om opnieuw te planten en leer hoe je ze op een moderne, duurzame manier kunt beschermen. Tammo deelt praktische inzichten voor liefhebbers en hobbytelers. Na afloop is er ruimte voor vragen. Een inspirerende bijeenkomst voor iedereen met een passie voor fruit, natuur en historie!



Woensdag 18 maart: Schatzoeken rond de Ennemaborg

14:30 uur – 16:00 uur Bezoekerscentrum Ennemaborg Hoofdweg 96, Midwolda

Spannende activiteit voor de jeugd!

Dieren en planten uit het bos wijzen je de weg naar de schatkist. Maar let goed op: sommige sturen je de verkeerde kant op! Met een lijst ontdek je welke dieren en planten je moet volgen. Zo leer je onderweg van alles over het bos. Volg je de juiste route? Dan vind je de schatkist én wacht er een kleine verrassing op je.

Voor alle activiteiten geldt: meer info en aanmelden via www.groningerlandschap.nl/activiteiten

Bron: Het Groninger Landschap