Dit zijn de gasten en onderwerpen in het programma Brunchroom

RTV WESTERWOLDE – Morgen, zaterdag, kunt u bij RTV Westerwolde weer luisteren naar het programma Brunchroom.
Vanaf elf uur kunt u twee uur luisteren naar het programma Brunchroom. Presentatie is deze keer in handen van Harrie Woldendorp. Naast de vaste onderdelen, zoals de activiteitenagenda, het weerbericht en de krantenkoppen besteedt hij aandacht aan het matineeconcert aanstaande zondag op de RSG Ter Apel van de Borrelband en Hollywood Horsshit tbv bestrijding ziekte ALS.
Uiteraard kunt u tussen de interviews door luisteren naar gezellige muziek.
Voor de frequenties klik HIER.