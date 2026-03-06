Garage sale bij overleden Pé Langen: spullen krijgen tweede leven

WILDERVANK – In Wildervank wordt op zaterdag 7 maart, van 13:00 tot 16:00 uur, een bijzondere garage sale gehouden aan de Nijverheidskade 87. De verkoop vindt plaats bij het huis van de onlangs overleden Pé Langen. Zijn kinderen organiseren de garage sale om de grote hoeveelheid spullen die hij naliet een tweede leven te geven.
Een paar weken geleden stonden Stan en zijn zus al op een rommelmarkt met een deel van de spullen van hun vader. Dat bleek een groot succes. Veel bezoekers gaven toen aan dat ze het jammer vonden dat de verkoop niet vooraf was aangekondigd. Daarom is besloten om een openbare garage sale te organiseren bij het ouderlijk huis.
Wat is er te vinden?
Bezoekers kunnen rekenen op een breed aanbod. Er is vooral veel gereedschap, want Pé stond bekend om zijn uitgebreide verzameling. Daarnaast zijn er diverse hebbedingetjes, meubels en schilderijen. Volgens de familie is de kans groot dat bezoekers iets tegenkomen waarvan ze niet wisten dat ze het nodig hadden.
De familie hoopt op een mooie opkomst en vindt het waardevol dat de spullen van hun vader op deze manier een nieuwe bestemming krijgen.
Datum: zaterdag 7 maart
Aanvang: 13.00 tot 16.00 uur
Waar: Nijverheidskade 87, Wildervank
Parkeren: bij de Plus
Bron: parkstadveendam.nl