Genieten van het Laidjesfestival in sporthal Ter Apel

TER APEL – Deze maand staat gemeente Westerwolde volledig in het teken van Groninger taal en cultuur. Een van de activiteiten om onze streektaal en cultuur – en natuurlijk Westerwolde – de aandacht te geven die het verdient, was vanavond het Westerwolds Laidjesfestival in sporthal Ter Apel.
Tijdens dit bijzondere evenement, wat één keer in de twee jaar wordt georganiseerd, zongen ruim 240 basisschoolleerlingen uit de hoogste groepen van twaalf basisscholen uit de gemeente Westerwolde een lied in het Gronings. De presentatie was in handen van Jan Hebers; wethouder Giny Luth verzorgde de opening.
De leerlingen werden door De Grunnies begeleid. Deze band wordt gevormd door: Jan de Vrieze, John Vissering, Kelly Hamberg, Robert Schepers, Wim van der Glas, John Bakker, Alex Vissering en Olaf Vos.
Nadat het Grunnegs Laid was gezongen, was het de beurt aan de scholen om hun ingestudeerde liedjes ten gehore te brengen. De afgelopen weken is er, onder begeleiding van Alex Vissering en Olaf Vos, op de scholen flink geoefend. Een aantal liedjes was vertaald in het Gronings, terwijl andere nummers van origine in het Gronings zijn. De leerlingen deden goed hun best en het publiek genoot zichtbaar. Het festival was ook thuis, via Groningen 1 en het Youtube kanaal daarvan, te volgen.
De deelnemende scholen waren:
- OBS de Vlonder Wedde – Hoornse Plas van Pé Daalemmer en Rooie Rienus
- OBS op d’ Esch Sellingen – Met mien ogen dicht van Burdy
- SWBS Pork Ter Apel met – ’t Dundert en ’t bliksemt van Guus Meeuwes
- CBS Het Gebint Sellingen – Dörp Zèlgn van Hans ten Have
- SWBS De Driesprong Vriescheloo – Drij cowboys van De Bende van Baflo Bill
- CBS De Verrekijker Ter Apel – Carnaval in ’t Noorden van Pé Daalemmer en Rooie Rinus
- OBS De Vlinder Ter Apel – Ik kom van Ziel van Wia Buze
- OBS de Clockeslach Vlagtwedde – Tou eem Tammo van ‘Come on Eileen’ van Dexys Midnight Runners
- RK Bonifatiusschool Ter Apel – Ik goa weer op pad van ‘Old town road’ van Lil Nas X
- OBS Plaggenborg Jipsinghuizen – In de blote kont van van Mooi Waark
- OBS Willem Lodewijck Bourtange – Vlaiger van ‘De Vlieger’ van André Hazes
- KC De Wiekslag Blijham – ’n endje fietsen van Wia Buze
Het festival werd afgesloten met het samen zingen van het lied: Westerwolde van Alex Vissering.
Foto’s: Jacob Musch