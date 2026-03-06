GroenLinks: Verkiezingsdebat Westerwolde mooie avond voor de lokale democratie

BELLINGWOLDE – Gisteravond gingen de lijsttrekkers met elkaar in debat over de toekomst van Westerwolde. Een volle zaal, scherpe vragen en een betrokken publiek: precies zoals lokale democratie bedoeld is.
Voor GroenLinks stond Astrid Warntjes op het podium met een helder verhaal over betaalbaar wonen, een groene en gezonde leefomgeving en meer zeggenschap voor inwoners -bijvoorbeeld via een burgerbegroting, zodat inwoners kunnen meedenken en meebeslissen over een deel van het gemeentelijke budget.
PvdA-lijsttrekker Brunie Batterman hield een bevlogen pleidooi voor betere armoedebestrijding in Westerwolde. Hij pleitte daarbij voor de invoering van een WesterwoGroenLins Westerwoldldepas, zodat inwoners met een lager inkomen makkelijker kunnen meedoen aan sport, cultuur en andere activiteiten.
Op een luchtig moment in het debat vertelde de PvdA dat zij, na ruim 80 jaar sociaal-democratische traditie, trots zijn dat ze nu “verloofd” zijn met GroenLinks. Een mooie metafoor voor de samenwerking die landelijk en lokaal steeds meer vorm krijgt.
Ook in Westerwolde zoeken we die samenwerking op. De besturen van GroenLinks Westerwolde en PvdA Westerwolde hebben afgesproken om vanaf april samen verder te gaan met 1 nieuw (interim) bestuur richting een gezamenlijke toekomst. De fracties houden voorlopig nog ieder hun eigen verantwoordelijkheid, maar trekken waar mogelijk samen op, te beginnen bij de collegeonderhandelingen na de verkiezingen.
Tot die tijd: eerst de verkiezingen van 18 maart. Want uiteindelijk bepalen de inwoners van Westerwolde hoe de toekomst eruitziet.
Bron: GroenLinks Westerwolde