Halve rijbaan Rijksweg West vanaf 16 maart dicht voor onderhoud

WATERHUIZEN, WESTERBROEK – Een deel van de provinciale weg N860 is vanaf maandag 16 maart gestremd voor verkeer vanuit Hoogezand richting Groningen. Tussen de rotonde bij Waterhuizen en de Westerbroeksterbrug bij Westerbroek is een halve rijbaan afgesloten tot en met 13 mei. Verkeer tussen Hoogezand en Groningen wordt omgeleid via de A7 en de Europaweg.
Onderhoud aan keerwanden en verbetering van de veiligheid
De halve rijbaan wordt ruim acht weken afgesloten vanwege noodzakelijk onderhoud aan verzakte keerwanden langs de N860, ook bekend als de Rijksweg West. Langs het fietspad en diverse aangrenzende woningen staan keerwanden die het hoogteverschil tussen het fietspad en de percelen opvangen. Op meerdere plekken zijn deze wanden verzakt en bestaat het risico dat ze in de toekomst bezwijken. De langdurige stremming is nodig om nieuwe grond of stalen damwanden aan te brengen, de afwatering te verbeteren en het bestaande leuningwerk te vervangen.
Verkeersmaatregelen en omleidingen
Tijdens de werkzaamheden is de N860 afgesloten voor verkeer vanuit Hoogezand richting Groningen, tussen de rotonde bij Waterhuizen en de Westerbroeksterbrug. De omleidingsroute voor autoverkeer loopt via de A7 en de Europaweg. Automobilisten moeten rekening houden met maximaal 15 minuten extra reistijd. Verkeer vanuit Groningen richting Hoogezand kan wel gebruik blijven maken van één rijstrook.
Fietsers en openbaar vervoer
(Brom)fietsers kunnen blijven doorrijden en worden deels via de rijbaan omgeleid. Buslijn 76 tussen Groningen en Hoogezand rijdt tijdens de werkzaamheden een aangepaste route. Alleen de bushalte bij rotonde Waterhuizen komt tijdelijk te vervallen.
Planning
De werkzaamheden gaan maandag 16 maart om 06.00 uur van start en duren tot en met woensdag 13 mei. De planning kan wijzigen bij ongunstige weersomstandigheden.
Bron: Provincie Groningen