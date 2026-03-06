Kijk vanavond live mee naar het Laidjesfestival

WESTERWOLDE – De hele maand maart staat gemeente Westerwolde volledig in het teken van Groninger taal en cultuur. Dit jaar pakken ze extra groot uit: in plaats van één week zijn er een hele maand activiteiten om onze streektaal en cultuur – en natuurlijk Westerwolde – de aandacht te geven die het verdient.
Vanavond wordt in de sporthal in Ter Apel het Westerwolds Laidjesfestival gehouden. Aanvang 19.00 uur. Tijdens dit bijzondere evenement zingen ruim 240 basisschoolleerlingen uit de hoogste groepen van twaalf basisscholen uit de gemeente Westerwolde een lied in het Gronings. Wethouder Giny Luth verzorgt de opening. De presentatie is in handen van Jan Hebers.
Voor deze gelegenheid is er een speciale band: De Grunnies, die wordt gevormd door: Jan de Vrieze, John Vissering, Kelly Hamberg, Robert Schepers, Wim van der Glas, John Bakker, Alex Vissering en Olaf Vos. De Grunnies is in 2016 tijdens het eerste Grunneger Laidjesfestival in de toenmalige gemeente Vlagtwedde ontstaan.
De deelnemende scholen zijn:
- OBS de Vlonder Wedde
- OBS op d’ Esch Sellingen
- SWBS Pork Ter Apel
- CBS Het Gebint Sellingen
- SWBS De Driesprong Vriescheloo
- CBS De Verrekijker Ter Apel
- OBS De Vlinder Ter Apel
- OBS de Clockeslach Vlagtwedde
- RK Bonifatiusschool Ter Apel
- OBS Plaggenborg Jipsinghuizen
- OBS Willem Lodewijck Bourtange
- KC De Wiekslag Blijham
Het festival is alleen voor genodigden. Het Westerwolds Laidjesfestival wordt vanaf 19.00 uur live uitgezonden door Groningen1. Klik HIER en vervolgens op het cameraatje van RTV GO rechtsboven op de pagina.
RTV Go is ook te zien op:
Ziggo: kanaal 39
KPN: kanaal 1503 (alleen Oldambt)
Odido: kanaal 875
SKV: kanaal 532