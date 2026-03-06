Kinderburgemeesters nemen nieuwe ambtsketens in ontvangst

OUDE PEKELA – Kinderburgemeester Lieke Oppewal en loco-kinderburgemeester Saar Cremers hebben de nieuwe kinderburgemeestersketens in ontvangst genomen. Een spannend en feestelijk moment waar Lieke en Saar al een tijdje naar uitkeken!
De ketens zijn door kinderen uit Pekela ontworpen. Leerlingen van de Feiko Clockschool en basisschool De Linde, waar Lieke en Saar naar school gaan, mochten via tekeningen hun ideeën aandragen. Kunstenaar Andrée van den Berg van Atelier der Dingen heeft de tekeningen verwerkt in de twee prachtige ketens. De ketens worden gedragen bij officiële momenten waar de kinderburgemeesters aanwezig zijn.
Kinderburgemeesters Lieke en Saar hebben sinds kort ook hun eigen e-mailadres! Kinderen in Pekela kunnen vanaf nu hun ideeën en vragen inzenden via kinderburgemeester@pekela.nl. Lieke en Saar zullen zich dan, samen met medewerkers van de gemeente, over de mailtjes buigen.
Bron: Gemeente Pekela