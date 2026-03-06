Kom naar het Alzheimer Café in zorgcentrum de Blanckenborg

BLIJHAM – Op 10 maart organiseert het Alzheimer Café Westerwolde een bijeenkomst met als thema Veilig Thuis. De avond is voor mensen met een vorm van dementie, hun naasten, zorgprofessionals en andere belangstellenden.
Datum: dinsdagavond 10 maart 2026
Thema: Veilig Thuis
Tijd: 19:30 – 21:00 uur, inloop vanaf 19:00 uur
Locatie: st. zorgcentrum ‘De Blanckenborg’, Eikenlaan 24 te Blijham
Bij het Alzheimer Café Westerwolde kan iedereen terecht voor advies, ondersteuning en meer informatie over dementie. Iedereen is welkom. Tijdens de bijeenkomst delen gastsprekers informatie over het thema van die avond. Je bent welkom om te luisteren, vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. Wie vaker komt, herkent de vaste onderdelen. Je weet dus wat je kunt verwachten, toch leer je ook altijd weer iets nieuws. Zo maken we de bijeenkomst voor iedereen toegankelijk.
Deelname aan het Alzheimer Café is gratis. Bij binnenkomst krijg je een gratis kop koffie of thee met iets lekkers. In de pauze kun je tegen betaling fris of een sapje nuttigen.
Alzheimer café is iedere tweede dinsdag van de maand in de Blanckenborg. Wilt u meer weten of heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Femke Wight van Welzijn Westerwolde.
Tel: 0599-582460
Mail: mantelzorg@welzijnwesterwolde.nl
Bron: Femke Wight