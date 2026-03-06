DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Papenburg

Gisteren is tussen 10.30 en 10.40 uur op de parkeerplaats van het revalidatiecentrum van het Marienhospital een grijze VW Passat beschadigd. Toen de 57 jarige eigenaar bij zijn auto terugkeerde zag hij over de linkerkant een lange kras.

Tussen 9.45 en 12.30 uur is gisteren op de parkeerplaats tegenover het Medisch Centrum aan de Birkenallee in Papenburg een grijze Cupra Formentor VZ beschadigd. De eigenaar ontdekte bij terugkeer dat er krassen op de rechterachterwielkast zaten.

Tussen 14 en 21 februari is op een landweg bij de Holteweg afval gedumpt. In het natuurgebied ligt een grote berg bouwafval. (zie foto’s onderaan dit artikel)

Gisteren vond tussen 7:15 en 13:30 uur op de parkeerplaats van een kinderdagverblijf aan de Kirchstraße een aanrijding met vluchtmisdrijf plaats. Een vrouw had daar haar grijze Skoda Fabia geparkeerd en merkte later krassen op de rechter voorbumper op.

De politie van Papenburg verzoekt getuigen contact op te nemen via 04961-9260.

Meppen

Op 8 februari vond rond 19:10 uur een overval op een kiosk aan de Industriestraße in Meppen plaats. Een onbekende man betrad de kiosk en eiste, onder bedreiging met een pistool, geld van een medewerker. Hij ging er vandoor met 510 euro. De dader vluchtte vervolgens te voet in onbekende richting. De overval werd vastgelegd op video. De verdachte is ongeveer 180 cm lang, heeft bruine ogen en bruingrijs haar. Hij droeg een zwart masker, een zwarte jas, een zwarte broek en witte sportschoenen.

Op 31 januari 2026 vond rond 19:55 uur een overval op een kiosk aan de Berghamsweg in Meppen plaats. Een onbekende man betrad de kiosk en eiste, onder bedreiging met een pistool, geld van een vrouwelijke medewerker. Hij ging er vandoor met € 545. De dader vluchtte vervolgens te voet in onbekende richting. De overval werd vastgelegd op video. De verdachte is ongeveer 180 cm lang, heeft bruine ogen en bruingrijs haar. Hij droeg een zwart masker, een zwart-donkergrijze jas, een zwarte broek en grijze sportschoenen. De kiosk biedt een beloning van € 1.000 aan voor informatie die leidt tot de aanhouding van de dader(s).

Op 27 januari 2026 vond rond 19:36 uur een overval bij een tankstation aan de Schullendamm in Meppen plaats. Een onbekende man betrad het tankstation en eiste, onder bedreiging met een pistool, geld van een medewerker. Hij ging er vandoor met 880 euro. De dader vluchtte vervolgens te voet in onbekende richting. De overval werd vastgelegd op video. De verdachte was ongeveer 180 cm lang, had bruine ogen en bruingrijs haar. Hij droeg een zwart masker, een wit-beige trainingspak en grijze sportschoenen.

De politie is met behulp van foto’s op zoek naar de onbekende verdachte(n). Iedereen met informatie over deze persoon/ personen wordt verzocht contact op te nemen met de politie van Meppen via 05931/9490.

De foto’s staan onderaan dit artikel



Of deze misdaden met elkaar verband houden wordt onderzocht.

Lathen

Gistermorgen is tussen 7:45 en 8:30 uur op de parkeerplaats aan de Krankenhausweg in Lathen een grijze VW Golf beschadigd. Toen de eigenaar terugkeerde naar zijn auto, ontdekte hij schade aan de linker voorkant. Op basis van de huidige informatie zou het voertuig dat de schade veroorzaakte blauw kunnen zijn, aangezien er sporen van blauwe verf op de beschadigde auto zijn aangetroffen. Getuigen die informatie kunnen verstrekken over het ongeval of het voertuig dat de schade heeft veroorzaakt, worden verzocht contact op te nemen met de politie van Lathen op 05933 924570.

Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland