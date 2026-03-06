LTC Oude Pekela organiseert Klaverblad Jeugdtoernooi

OUDE PEKELA – LTC Oude Pekela organiseert op vrijdag 27 en zaterdag 28 maart het Klaverblad LTC
Jeugdtoernooi. Tijdens dit toernooi krijgen jonge tennissers uit de regio de kans om het tegen elkaar op te nemen op de banen van de Pekelder tennisvereniging.
Er wordt gespeeld in verschillende leeftijdscategorieën, zodat iedere deelnemer op een passend niveau kan uitkomen. Jeugdspelers kunnen zich inschrijven in de categorieën 10 t/m 12 jaar, 11 t/m 14 jaar en 13 t/m 17 jaar.
Met het jeugdtoernooi wil LTC Oude Pekela jonge tennissers stimuleren om wedstrijdervaring op te doen in een sportieve en gezellige omgeving. De vereniging verwacht deelnemers uit de regio en hoopt op twee dagen vol leuke en spannende wedstrijden met veel bezoekers.
Inschrijven kan via mijnknltb.toernooi.nl en is mogelijk tot en met vrijdag 13 maart.
Bron: Lars Pinkster