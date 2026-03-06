Nieuwe trap voor de vestingmolen in Bourtange

BOURTANGE – De afgelopen weken is hard gewerkt om de trap van de vestingmolen in Bourtange te vervangen. Een ingewikkelde klus met veel pas- en meetwerk aangezien de losse onderdelen van de trap ter plaatse in de staart van de molen moesten worden gemonteerd.
Op 16 februari werd gestart met het op hun plek hijsen van de trapbomen. Dit alles onder het toeziend oog van molenaar Joep Gründemann. Ondanks de hevige sneeuwval werd deze klus vlot geklaard.
Gelukkig konden de laatste werkzaamheden in mooi voorjaarsweer worden afgerond. De trap is inmiddels klaar. De molenbouwers van Nieman Molenbouw hebben een mooi staaltje vakwerk afgeleverd. De vestingmolen is weer toegankelijk en te bezichtigen.
Tekst: Anneke Vlug
Foto’s: Hans Graveland