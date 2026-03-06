OERRR vogels spotten in het Dal van de Ruiten Aa: ontdek de wintervogels van dichtbij

VLAGTWEDDE – In het Dal van de Ruiten Aa is altijd iets te zien. Vooral in de winter, wanneer veel vogels zich laten horen én zien. Op zondag 15 maart 2026 organiseert Natuurmonumenten een avontuurlijke OERRR‑middag waarin kinderen zelf op zoek gaan naar de vogels van het beekdal. Ze leren kijken, luisteren en ontdekken hoe verschillend vogels zich gedragen.
Samen met een vrijwilliger van Natuurmonumenten ontdekken kinderen waar ze op kunnen letten: de bewegingen, de kleuren, de plekken waar vogels graag zitten. Soms zie je een vogel meteen, soms moet je echt even speuren. Dat maakt elke vondst extra spannend. Het is een middag vol kleine ontdekkingen die het landschap stap voor stap tot leven brengen.
Praktische informatie
- Datum: zondag 15 maart 2026
- Tijd: 14.00–15.30 uur
- Locatie: Dal van de Ruiten Aa, parkeerplaats Eemboerveld
- Leeftijd: OERRR‑kinderen; niet‑leden welkom
- Kosten: zie aanmeldpagina
- Aanmelden: via natuurmonumenten.nl: https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/dal-van-de-ruiten-aa/agenda/kinderen/oerrr-vogels-spotten-in-het-dal-van-de-ruiten
Waarom meedoen?
Vogels spotten is een speelse manier om kinderen de natuur in te trekken. Ze ontdekken hoe divers de vogelwereld is in dit beekdal vol natte graslanden, houtwallen en open ruimte. Elke vogel die opvliegt, neerstrijkt of plotseling opduikt, vertelt iets over het gebied. Zo wordt een gewone middag buiten een echt avontuur.
Meer informatie en aanmelden
Alle details staan op: https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/dal-van-de-ruiten-aa/agenda/kinderen/oerrr-vogels-spotten-in-het-dal-van-de-ruiten
Bron: Hanne-Wil Kievitsbosch