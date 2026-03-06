Opname kerkdienst vanuit Baptisten gemeente “De Wegwijzer” in Vriescheloo te beluisteren bij RTV Westerwolde

RTV WESTERWOLDE – RTV Westerwolde zendt kerkdiensten uit die door leden van de kerken zijn opgenomen en bewerkt door het kerkenteam.
Zondag 8 maart zenden we een opname van zondag 1 maart vanuit de Baptisten gemeente “De Wegwijzer” in Vriescheloo uit.
Voorganger: dhr. Nobbe
Schriftlezing: Ruth 1 vanaf vers 21 tot Ruth 2 vers 13
Thema: “Door omstandigheden heen, door de mensen heen”
Medewerking: Muziekgroep H&R
De dienst begint om 10:00 uur.
De kerkdienst wordt zondag 8 maart uitgezonden en maandagavond 9 maart om 22:00 uur herhaald.
U kunt deze kerkdienst ook beluisteren via Westerwolde actueel, radio, Westerwolde gemist, kerkdienst.
Bron: Gert Wubs