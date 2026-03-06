Opname kerkdienst vanuit Baptisten gemeente “De Wegwijzer” in Vriescheloo te beluisteren bij RTV Westerwolde

Foto: Catharina Glazenburg
- Catharina Glazenburg - Gemeente Westerwolde, Radio Westerwolde

RTV WESTERWOLDE –  RTV Westerwolde zendt kerkdiensten uit die door leden van de kerken zijn opgenomen en bewerkt door het kerkenteam.

Zondag 8 maart zenden we een opname van zondag 1 maart vanuit de Baptisten gemeente “De Wegwijzer” in Vriescheloo uit.

Voorganger: dhr. Nobbe

Schriftlezing: Ruth 1 vanaf vers 21 tot Ruth 2 vers 13

Thema: “Door omstandigheden heen, door de mensen heen”

Medewerking: Muziekgroep H&R

De dienst begint om 10:00 uur.

De kerkdienst wordt zondag 8 maart uitgezonden en maandagavond 9 maart om 22:00 uur herhaald.

U kunt deze kerkdienst ook beluisteren via Westerwolde actueel, radio, Westerwolde gemist, kerkdienst.

Bron: Gert Wubs

