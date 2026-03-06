Statement tegen draaien aan de gaskraan

GRONINGEN – Het is heel gemakkelijk om óver Groningen te praten zonder mét ze te praten. Daarom hebben wij als Groningen en Noord-Drenthe een boodschap voor de politieke partijen die denken te kunnen draaien aan de gaskraan schrijft Job Mars, Fractiemedewerker ChristenUnie provincie Groningen.



Als je je tientallen jaren niet meer veilig voelt in je eigen huis (sterker nog: als je niet veilig bént in je eigen huis), dan heb je recht op emoties. Die komen inmiddels ook beter aan bij de rest van Nederland, want vanaf 2012 kwam heel langzaam een nationaal besef dat zaken niet goed zijn gegaan.

Jarenlang niet luisteren, niet oplossen, niet als overheid zorgen voor je inwoners heeft geleid tot een parlementaire enquête en later tot een daadkrachtig besluit om te stoppen met het winnen van gas onder de huizen van de Groningers.



Met het litteken van gaswinning leeft Groningen. Desondanks willen een aantal partijen graag weer opereren. Maar de patiënt weet hoe dat litteken daar gekomen is en hoe er eerder geopereerd is. De wond is nog vers en nog niet geheeld.



We roepen JA21, FvD, Groep Markuszower en de PVV op om te stoppen met de oproep van het openen van de gaskraan. Kom hier langs en praat eens met de mensen achter de cijfers en voel de wanhoop die geleid heeft tot een ereschuld van Nederland aan Groningen.



Blijf die betrouwbare overheid die beloofd heeft te stoppen met het winnen van gas. Er wordt wel heel gemakkelijk gepraat over boren in het geval van een noodsituatie. Want besef dat daarmee voor Groningen een nieuwe noodsituatie ontstaat.



Kom kijken, luisteren, voelen en vergelijken op de plek waar het echt gebeurt. En niet achter een Haags bureau. Want daar is het eerder faliekant mis gegaan.

Ondertekend door:

Bron: Job Mars, Fractiemedewerker ChristenUnie provincie Groningen